Bắt nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí cướp xe đạp điện trong đêm ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản xảy ra rạng sáng 2/3 trên địa bàn phường Hòa Cường.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 2h15 ngày 2/3, Công an phường Hòa Cường tiếp nhận trình báo của em T.T.Đ (SN 2009, trú tại địa phương) về việc bị một nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công, cướp xe đạp điện khi đang di chuyển trên đường Trần Đức Thảo.

Ba đối tượng bị khởi tố. (Ảnh T.B)

Trước đó, vào khoảng 1h50 cùng ngày, Đ. điều khiển xe đạp điện chở theo T.G.H (SN 2011, trú phường Cẩm Lệ) đi trên tuyến đường thì bị 3 đối tượng đi xe máy áp sát, chặn đầu.

Phát hiện một người trong nhóm cầm thanh sắt, H. hoảng sợ bỏ chạy vào hẻm gần đó. Nạn nhân Đ. sau đó cũng bị tấn công nên bỏ xe đạp điện chạy thoát thân. Khi quay lại tìm phương tiện, chiếc xe đã bị chiếm đoạt.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan triển khai lực lượng truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan chức năng xác định và bắt giữ 3 nghi phạm gồm Nguyễn Đăng Thảo (SN 2008), Nguyễn Trọng B. (SN 2010) và Nguyễn Hữu Anh Kh. (SN 2011), cùng trú tại phường Sơn Trà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.