Hình ảnh Iran tan hoang, người dân mất nhà để về sau chiến sự

Tehran là đô thị 10 triệu dân, có mật độ dân cư rất cao và là nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ và quân đội. Trong khi chúng lại nằm gần khu thương mại, dân cư. Thực tế này khiến dân thường dễ bị tổn thương khi Mỹ và Israel mở rộng danh sách mục tiêu tấn công. (Ảnh: Reuters)