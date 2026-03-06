Israel tập kích quy mô lớn vào thủ đô Lebanon

(VTC News) -

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào trung tâm chỉ huy và tòa nhà nhiều tầng ở thủ đô Beirut của Lebanon cũng như một cơ sở lưu trữ máy bay không người lái (UAV) của Hezbollah nhằm tấn công Israel.

"Các trung tâm chỉ huy này dự định được Hezbollah sử dụng để tiến hành nhiều cuộc tấn công khủng bố nhằm vào IDF và Israel", thông báo cho biết thêm.

Tên lửa Iran mang đầu đạn chùm bay về phía Israel. (Ảnh: Reuters)

Theo IDF, cho đến nay họ đã tiến hành 26 đợt không kích vào khu vực Dahiyeh của Lebanon, vùng ngoại ô chủ yếu có người Hồi giáo Shia sinh sống, nằm về phía nam Beirut. Israel xem vùng ngoại ô này là thành trì của Hezbollah.

Cảnh báo của quân đội Israel về việc sơ tán gần như toàn bộ khu vực phía nam Beirut gây ra cảnh hỗn loạn vào tối ngày 5/3 khi người dân chen chúc trên các con đường để cố gắng rời khỏi khu vực.

Trong khi đó, nhiều cột khói được nhìn thấy bốc lên tại khu vực trung tâm Tehran vào rạng sáng 6/3. Những hình ảnh này xuất hiện sau khi thủ đô Tehran của Iran bị oanh tạc dữ dội suốt đêm và rạng sáng.

Trong video và bức ảnh do CNN định vị có thể thấy những cột khói đặc trưng bốc lên trên thành phố khi ánh sáng ban mai bắt đầu ló dạng. Trong một bức ảnh khác từ hãng ảnh Getty đăng tải cũng cho thấy khói bốc lên nhiều hơn trên các tòa nhà sau vụ nổ ở trung tâm Tehran sáng cùng ngày.

Cột khói lớn bao trùm thủ đô Tehran, Iran. (Video: CNN)

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran (IRCS) cho biết có hơn 3.000 ngôi nhà và 500 “trung tâm thương mại” bị hư hại do cuộc tấn công của Mỹ và Israel trên khắp cả nước, trong đó thủ đô Tehran chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thông báo cho biết thêm 14 trung tâm y tế và dược phẩm bị hư hại.

"Hầu hết mục tiêu của các cuộc tấn công đều là những khu vực dân cư đông đúc", Hội Chữ thập đỏ cho biết.

Theo IRCS, ngoài một số bệnh viện, chợ Tehran, sân bay Mehrabad (chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa) và sân vận động Azadi cũng nằm trong số những địa điểm bị thiệt hại. Thông báo cho biết thêm, 5 nhân viên cứu trợ của họ được xác nhận bị thương.