+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Chung cư giá trăm triệu đồng/m² 'kẹt hàng', khó có người mua
(VTC News) -
Căn hộ 40m² giá 5 tỷ đồng, tương đương 120 triệu đồng/m², từng là "hàng hiếm" nay rớt giá thê thảm, dù chủ nhà chấp nhận cắt lỗ vẫn khó thoát hàng.
THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Chung cư giá trăm triệu đồng/m² 'kẹt hàng', khó có người mua
14:03 06/03/2026
VTC NEWS TV
Nữ sinh 18 tuổi suýt hỏng thận vì thói quen ăn mì tôm, trà sữa thay nước lọc
14:01 06/03/2026
Bệnh và thuốc
XSMN 6/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/3/2026
14:00 06/03/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 6/3/2026 - XSNT 6/3
14:00 06/03/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 6/3/2026 - XSBD 6/3
14:00 06/03/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 6/3/2026 - XSTV 6/3
14:00 06/03/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 6/3/2026 - XSVL 6/3
14:00 06/03/2026
Xổ số miền Nam
Cuộc sống đau đớn triền miên của cô gái có vòng 1 quá khổ
14:00 06/03/2026
Chuyện bốn phương
Chân dung Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt vừa bị bắt
13:58 06/03/2026
Doanh nhân
Gia tài phim ảnh ít người biết của Kasim Hoàng Vũ
13:40 06/03/2026
Sao Việt
TP.HCM chuẩn bị nhiều phương án cho ngày bầu cử, bỏ phiếu theo khung giờ
13:32 06/03/2026
Chính trị
Năm 2026 tuổi nào làm nhà đẹp nhất?
13:30 06/03/2026
Gia đình
Những dòng xe quân sự được thương mại hóa thành công nhất
13:15 06/03/2026
Tin xe 247
MacBook Neo có thực sự là 'món hời' cho người dùng Mac?
13:15 06/03/2026
Sản phẩm
Những sản phẩm công nghệ nổi bật tại MWC 2026
13:15 06/03/2026
Sản phẩm
Sà lan va vào gầm cầu ở Đồng Nai, nhiều người đi xe máy ngã nhào
13:11 06/03/2026
Tin nhanh 24h
Chi tiết căn cứ quân sự phương Tây quanh Trung Đông
12:47 06/03/2026
Thời sự quốc tế
Iran phản công dữ dội, phóng tên lửa mạnh nhất Khorramshahr-4 vào Israel
12:40 06/03/2026
Thời sự quốc tế
Từ chối xạ trị để dùng thảo dược chữa ung thư, u di căn rộng sau 3 năm
12:36 06/03/2026
Tin tức
PGS.TS Bùi Anh Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình
12:34 06/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng: Nghiên cứu tổ chức Giải thưởng 'Phụ nữ Tài năng - Sáng tạo - Cống hiến'
12:17 06/03/2026
Tin nóng
Lùm xùm của người mặc áo nhà tu: Đừng vì chiếc lá sâu mà chặt cả cây bồ đề
12:14 06/03/2026
Ý kiến
Huy chương Bạc AI quốc tế, 5 bài báo khoa học và tấm vé vào đại học hàng đầu Mỹ
12:08 06/03/2026
Du học
Chuyên gia: Kênh lậu Xôi Lạc TV gây thiệt hại vô cùng lớn không thể đo đếm
12:04 06/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Vì sao Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt?
11:51 06/03/2026
Doanh nhân
Bộ Nội vụ lên tiếng trước thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'
11:45 06/03/2026
Tin nóng
Xem clip 2 em bé tổ chức sinh nhật cho mẹ, dân mạng khen 'sao mà khéo dạy con'
11:40 06/03/2026
Gia đình
Uống nước đỗ đen rang hàng ngày có tác dụng gì?
11:30 06/03/2026
Tư vấn
Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'
11:28 06/03/2026
Sao Việt
Bắt giam kẻ cầm dao đột nhập phòng trọ, cướp tài sản của người phụ nữ
11:25 06/03/2026
Bản tin 113