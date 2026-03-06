Gia tài phim ảnh ít người biết của Kasim Hoàng Vũ

(VTC News) -

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 tại Mỹ. Trong ký ức của khán giả, Kasim Hoàng Vũ là ca sĩ tài năng, chuyên dòng nhạc rock.

Tuy vậy, bên cạnh âm nhạc, ít ai biết rằng anh cũng từng sở hữu tài sản đặc biệt trong lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong một số dự án phim ảnh.

Kasim Hoàng Vũ từng được mệnh danh là "nam thần nhạc rock".

Giành giải quán quân Sao Mai điểm hẹn 2004 do khán giả bình chọn, sự nghiệp của Kasim Hoàng Vũ vụt lên nhanh chóng. Với ngoại hình nam tính, anh trở thành đại sứ quảng cáo của nhiều thương hiệu.

Năm 2007, Kasim Hoàng Vũ lần đầu thử sức với nghệ thuật thứ 7 qua bộ phim truyền hình Ván cờ tình yêu. Trong tác phẩm này, nam ca sĩ vào vai Quốc - một kỹ sư chế biến thực phẩm với mong muốn phát triển các món ăn nhanh mang bản sắc Việt.

Nội dung phim xoay quanh những mối quan hệ tình cảm và lựa chọn sự nghiệp của các nhân vật trẻ tuổi, phản ánh những câu chuyện tình yêu và tham vọng đan xen trong cuộc sống. Dù lần đầu đóng phim song Kasim vẫn được nhiều khán giả khen ngợi bởi ngoại hình thu hút cùng diễn xuất tự nhiên.

Kasim Hoàng Vũ đóng chính phim "Chết lúc nửa đêm".

Sau vai diễn này, Kasim Hoàng Vũ được giao vai chính trong bộ phim Chết lúc nửa đêm, do Nguyễn Chánh Tín đạo diễn. Phim ra mắt vào mùa hè năm 2008. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị pha yếu tố hài.

Trong phim, nam ca sĩ vào vai X - một thanh niên được cho là có khả năng ngoại cảm. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật này được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào lúc nửa đêm, từ đó dẫn dắt khán giả vào những tình tiết mang màu sắc bí ẩn, xen lẫn yếu tố hài hước. Đây cũng được xem là dự án phim ảnh ấn tượng nhất trong sự nghiệp Kasim Hoàng Vũ.

Cũng trong năm 2008, anh tiếp tục góp mặt ở dự án phim video mang tên Trò chơi diệt vong. Đến năm 2009, Kasim Hoàng Vũ tham gia tới 3 bộ phim gồm Sát thủ, Yêu và hận cùng dự án phim nhựa Hạnh phúc.

Năm 2010, anh đóng liên tiếp 2 bộ phim truyền hình là Một dành cho em và Xúc xắc mùa thu. Sau đó, Kasim Hoàng Vũ bỗng dần vắng bóng khỏi thị trường giải trí trong nước để sang Mỹ định cư.

So với âm nhạc, hành trình của Kasim Hoàng Vũ trong lĩnh vực phim ảnh không kéo dài và số lượng dự án cũng không nhiều. Tuy vậy, các vai diễn của anh vẫn được nhắc lại như một phần dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật.

Trích đoạn phim "Chết lúc nửa đêm".

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh được công chúng biết đến khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình phong trần cùng chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng.

Về đời tư, Kasim Hoàng Vũ rất kín tiếng. Năm 2018, anh tiết lộ đã có 2 con trai với vợ Việt kiều.

Sáng 5/3, thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 khiến nhiều người tiếc thương. Theo chia sẻ từ những đồng nghiệp, nam ca sĩ mất ngày 1/3 tại tiểu bang Texas, Mỹ. Gia đình đang sắp chuẩn bị hậu sự, tiễn đưa Kasim Hoàng Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo di nguyện của người quá cố, tang lễ của anh sẽ diễn ra đơn giản, ấm cúng.