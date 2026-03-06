Nhóm thanh niên ép xe, cầm rựa tấn công khiến người đi đường tử vong

(VTC News) -

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa vào cuộc điều tra, làm rõ và thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với 7 đối tượng về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 0h ngày 4/3, do mâu thuẫn với một số nhân viên của quán Mợ Chảnh (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), Bùi Văn Châu, Phạm Vương Tú, Phạm Nguyễn Duy Thuận (cùng SN 2008, trú xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) rủ các đối tượng Lý Xuân Viễn và Trần Đức Khánh, Phạm Hồng Nam, mang theo 4 rựa phát bờ, 1 cây ba chỉa để tìm đối thủ để đánh nhưng không gặp.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Khi đang di chuyển trên đường Lê Lợi (phường Cẩm Thành), nhóm này phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Bùi Hoàng Kha (cùng SN 2009, trú xã Tư Nghĩa).

Đối tượng Phạm Vương Tú điều khiển xe chở Bùi Văn Châu và Phạm Hồng Nam ép xe của Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Bùi Hoàng Kha. Quá trình truy đuổi, nhóm Tú dùng rựa phát bờ đánh vào vùng đầu Kha khiến xe ngã xuống đường. Vụ việc khiến Kha tử vong, Nguyễn Quốc Việt bị thương tích.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương chủ trì, phối hợp Phòng CSGT, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khẩn trương điều tra, truy xét và làm rõ các đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng.