Mùa cao điểm Tết và bài toán gia tăng sự chú ý thương hiệu

(VTC News) -

Tết chưa bao giờ là mùa nhàn rỗi, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Thời điểm cuối năm luôn gắn liền với những đợt tổng kết, những cuộc chạy nước rút và nhịp độ công việc dồn dập. Thông tin xuất hiện dày đặc, quảng cáo lại càng tràn lan từ trên mạng cho đến ngoài đời thực. Tuy nhiên, giữa dòng thông tin liên tục ấy, điều ngày càng được quan tâm không chỉ là sự xuất hiện của quảng cáo, mà là khả năng để thông điệp được theo dõi trọn vẹn.

Trong bối cảnh đó, vài chục giây mà người xem có thể dừng lại và tập trung trọn vẹn vào nội dung trở thành một khoảnh khắc đáng giá trong hành trình truyền thông của thương hiệu.

Khoảng thời gian bị lãng quên và giá trị bị xem nhẹ

Tại các tòa văn phòng và chung cư cao cấp, ai cũng đều phải trải qua một khung cảnh quen thuộc hàng ngày: Đứng chờ thang máy. Vài chục giây ấy tưởng chừng bình thường, nhưng lại là khoảnh khắc hiếm hoi trong nhịp sống đô thị nơi con người chưa hoàn toàn bị cuốn vào chiếc điện thoại. Trong một không gian kín ít bị xao nhãng, ánh nhìn của người ta tự khắc sẽ tập trung lại một chỗ.

Trong dịp Tết Âm lịch 2026, Chicilon Media lựa chọn chính “khoảng chờ” này làm điểm chạm truyền thông. Khi lời chúc năm mới từ Isaac và HuyR xuất hiện trên màn hình thang máy, thông điệp hiện diện một cách tự nhiên trong không gian đời sống thường nhật.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ cùng những lời chúc sáng tạo giúp Chicilon Media tạo dấu ấn trong mùa truyền thông Tết.

Thay vì cạnh tranh bằng âm lượng, chiến lược tập trung vào bối cảnh xuất hiện. Một lời chúc ngắn gọn, hình ảnh nghệ sĩ quen thuộc và vài chục giây không bị gián đoạn giúp thương hiệu có cơ hội được tiếp nhận trọn vẹn.

Truyền thông mùa cao điểm: Yếu tố cốt lõi là xuất hiện đúng nơi đúng lúc

Theo số liệu từ NielsenIQ, doanh số ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong 5 năm trở lại đây thường tăng từ 13 - 22% vào dịp Tết, chiếm gần 1/5 tổng doanh thu cả năm. Đây cũng là giai đoạn các thương hiệu gia tăng hoạt động marketing để tiếp cận người tiêu dùng trong mùa mua sắm cao điểm.

Trong bối cảnh cao điểm Tết, khi mọi thương hiệu đều gia tăng tần suất phát sóng, hiệu quả truyền thông không chỉ phụ thuộc vào số lượng lượt hiển thị mà còn ở môi trường tiếp nhận nội dung.

Mô hình truyền thông thang máy tạo ra lợi thế ở ba khía cạnh. Thứ nhất, tần suất lặp lại cao trong cùng một không gian giúp tăng khả năng ghi nhớ. Thứ hai, môi trường khép kín hạn chế xao nhãng, cho phép nội dung được xem trọn vẹn. Thứ ba, hệ thống đặt tại các tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp giúp tiếp cận nhóm khách hàng có sức mua và khả năng ra quyết định cao.

Khi sự chú ý trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm, những kênh truyền thông có thể đảm bảo việc "được nhìn thấy" mới thực sự mang lại ý nghĩa chiến lược.

Từ được hiển thị đến được ghi nhớ, từ số lượt phát sóng đến hình thành ghi nhớ

Thị trường quảng cáo hiện nay ngày càng chú trọng đến khả năng tạo dấu ấn trong tâm trí người xem. Bên cạnh sự hiện diện của thương hiệu trên nhiều kênh truyền thông, việc tạo ra những khoảnh khắc đủ rõ ràng để người xem thấu hiểu và ghi nhớ thông điệp ngày càng được quan tâm.

Chicilon Media đang định nghĩa lại vai trò của thang máy: Không còn là một kênh phụ trợ nữa, mà là điểm chạm then chốt trong giai đoạn cao điểm của truyền thông. Thông qua việc nâng cấp hệ thống mạng 4G, tinh gọn việc quản lý nội dung kết hợp với công nghệ tương tác NFC, thang máy không chỉ còn là một nền tảng phát sóng đơn thuần mà đã trở thành một không gian truyền thông có thể đo lường, có thể tương tác và có thể kiểm nghiệm hiệu quả.

Không chỉ dừng ở hiển thị, quảng cáo được tiếp nhận trọn vẹn và ghi nhớ trong khoảng thời gian chờ thang máy.

Với đặc thù là một không gian khép kín, ít chịu tác động từ bên ngoài và là nơi nhóm đối tượng mục tiêu đi qua mỗi ngày với tần suất cao, truyền thông thang máy mang đến một môi trường tiếp cận ổn định cho thương hiệu. Ở khoảng thời gian tưởng như bị lãng quên của thang máy, thương hiệu không bị “lướt qua” mà được nhìn thấy. Đó chính là giá trị đích thực của truyền thông mùa cao điểm.