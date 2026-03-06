(VTC News) -

Những câu đố mẹo luôn hấp dẫn bởi cách đặt câu hỏi đơn giản nhưng ẩn chứa sự “đánh lừa” trong suy nghĩ. Câu đố: “Từ tiếng Việt nào có 100 dấu hỏi?” cũng khiến không ít người bối rối khi tìm lời giải.

Nhiều người cố gắng nghĩ đến những từ có thật nhiều dấu hỏi trong cách viết, thậm chí thử ghép các từ dài và phức tạp. Tuy nhiên, đáp án của câu đố lại nằm ở một cách hiểu rất khác của tiếng Việt.

Bạn hãy thử suy nghĩ theo hướng chơi chữ một chút, biết đâu sẽ tìm ra lời giải rất bất ngờ.

Từ tiếng Việt nào có 100 dấu hỏi? (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.