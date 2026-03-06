Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh cả nước

(VTC News) -

Theo khung kế hoạch chung thời gian năm học 2025–2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, học sinh mầm non và phổ thông trên cả nước phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Sau thời điểm này, học sinh và giáo viên sẽ bước vào kỳ nghỉ hè, tùy theo lịch cụ thể do từng địa phương xây dựng.

Tại Hà Nội, học sinh dự kiến hoàn thành chương trình và tổng kết năm học vào ngày 30/5, sau đó bắt đầu kỳ nghỉ hè. Nhiều địa phương khác như TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Lào Cai… cũng xây dựng lịch kết thúc năm học trước hoặc vào ngày 31/5.

Theo khung kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT, chậm nhất từ ngày 31/5, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè 2026. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, một số địa phương cho học sinh nghỉ sớm hơn vài ngày so với mặt bằng chung. Chẳng hạn, tại Cà Mau, học kỳ II kết thúc ngày 23/5, sau đó các trường dành thêm thời gian hoàn tất công tác tổng kết trước khi học sinh chính thức nghỉ hè. Riêng Quảng Ninh dự kiến cho trẻ mầm non, tiểu học nghỉ từ ngày 29/5 và khối trung học, giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 30/5/2026.

Dưới đây là dự kiến lịch kết thúc năm học của học sinh cả nước:

STT Tỉnh/ thành Thời điểm kết thúc năm học (Dự kiến) 1 Hà Nội Kết thúc năm học vào ngày 30/5 2 TP.HCM Kết thúc năm học trước ngày 31/5 3 Phú Thọ Kết thúc năm học trước ngày 31/5



* Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 6/6 4 Thanh Hoá Kết thúc năm học trước ngày 31/5 5 Hưng Yên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 6 Hải Phòng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 7 Thái Nguyên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 8 Sơn La Kết thúc năm học trước ngày 31/5 9 Điện Biên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 10 Lạng Sơn Kết thúc năm học trước ngày 31/5 11 Lai Châu Kết thúc năm học trước ngày 31/5 12 Tuyên Quang Kết thúc năm học trước ngày 31/5 * Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 12/6 13 Cao Bằng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 14 Quảng Ninh Mầm non, tiểu học kết thúc năm học vào ngày 29/5 * THCS, THPT, GDTX kết thúc năm học vào 30/5 15 Bắc Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 16 Lào Cai Kết thúc năm học trước ngày 31/5 17 Ninh Bình Kết thúc năm học trước ngày 31/5 18 Quảng Trị Kết thúc năm học trước ngày 31/5 19 Nghệ An Kết thúc năm học trước ngày 31/5 20 Hà Tĩnh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 21 Cần Thơ Kết thúc năm học trước ngày 31/5 22 An Giang Kết thúc năm học trước ngày 31/5 23 Lâm Đồng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 24 Tây Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 25 Thừa Thiên Huế Kết thúc năm học trước ngày 31/5 26 Đà Nẵng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 27 Đồng Nai Kết thúc năm học vào ngày 30/5 28 Vĩnh Long Kết thúc năm học trước ngày 31/5 29 Cà Mau Kết thúc học kỳ II ngày 23/5 *Tuần dự phòng sau khi kết thúc năm học: Từ 25/5 đến 30/5 30 Khánh Hoà Kết thúc năm học trước ngày 31/5 31 Gia Lai Kết thúc năm học trước ngày 31/5 32 Đắk Lắk Kết thúc năm học trước ngày 31/5 33 Quảng Ngãi Kết thúc năm học trước ngày 31/5 34 Đồng Tháp Kết thúc năm học trước ngày 31/5

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025–2026 phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học, gồm 18 tuần ở học kỳ I và 17 tuần ở học kỳ II. Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026. Các địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch chi tiết, song không được kéo dài năm học quá hai tuần so với khung quy định nếu không có sự chấp thuận của Bộ.

Sau khi kết thúc năm học, các địa phương sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7 để chuẩn bị cho năm học mới.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, thời tiết khắc nghiệt hoặc các tình huống đặc biệt, các sở giáo dục và đào tạo có thể điều chỉnh lịch học, tổ chức học bù để bảo đảm hoàn thành chương trình theo quy định.

Như vậy, với khung kế hoạch chung hiện nay, phần lớn học sinh trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 1/6/2026. Một số ít trường hợp đặc biệt (như học sinh cuối cấp hoặc trường nội trú) có thể kết thúc muộn hơn để đảm bảo tiến độ ôn tập và thi cử.