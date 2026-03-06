Giá vàng hôm nay 6/3: Cắm đầu giảm

(VTC News) -

Giá vàng giảm khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang là một nghịch lý, bởi vàng vẫn được coi là tài sản trú ẩn an toàn và thường tăng giá khi trên thế giới có bất ổn.

Theo The Economic Times, một nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm là đồng USD đang mạnh lên khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư cũng chốt lời sau khoảng thời gian giá vàng tăng trước đó.

Ngoài ra, vì vàng được định giá bằng USD nên đồng USD tăng giá sẽ khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở các quốc gia khác, từ đó làm giảm nhu cầu.

Các chuyên gia nhận định, giá vàng có thể còn biến động mạnh trong thời gian tới. Nếu xung đột địa chính trị kéo dài hoặc kinh tế toàn cầu bất ổn, nhu cầu tìm “tài sản trú ẩn” có thể khiến giá vàng tăng trở lại. Ngược lại, nếu đồng USD mạnh, giá vàng có thể chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng quay đầu đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 6/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) - 184,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) và 184,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.084 USD/ounce, giảm 56 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định vàng có thể sớm rũ bỏ áp lực bán tháo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhà đầu tư vẫn có nhu cầu cao đối với các loại tài sản “trú ẩn an toàn”.

Ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, khẳng định các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng như bất ổn địa chính trị, chính sách khó dự đoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn được giữ vững, ít nhất là trong ngắn hạn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư hiện kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 18/3 tới.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Darin Newsom tại Barchart.com cũng dự báo giá vàng tăng và cho rằng bối cảnh hiện tại chưa có thay đổi đáng kể. Theo ông, những bất định liên quan đến các động thái quân sự tiềm tàng của Mỹ khiến lựa chọn an toàn nhất vẫn là nắm giữ vàng.

Trong khi đó, BNP Paribas nhận định nhu cầu đầu tư vàng vật chất sẽ là động lực chính trong năm nay. Ngân hàng này cho biết các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất đã tích lũy khoảng 2 triệu ounce từ đầu năm, đồng thời dự báo lượng mua vàng miếng và vàng xu của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ cao hơn so với năm 2025.