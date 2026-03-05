Người phụ nữ trộm 280 chỉ vàng của nhà chồng rồi tráo vàng giả

(VTC News) -

Chiều 5/3, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hồ Thị Cẩm Thi tại Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 26/1, ông Đ.Q.P. (sinh năm 1965, trú tại xã Đồng Xuân) gửi đơn tố giác đến Công an xã. Theo lá đơn này, gia đình ông có cất giữ trong két sắt 321,5 chỉ vàng 9999 (gồm nhẫn và vòng đeo tay); tuy nhiên, qua kiểm tra khi đem vàng đi bán, họ phát hiện trong số vàng trên chỉ có 41,5 chỉ vàng thật, 280 chỉ còn lại là vàng giả.

Ông P. nghi ngờ có kẻ gian đánh tráo số vàng thật của gia đình ông nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Tổng giá trị số vàng bị mất trộm là hơn 5 tỷ đồng (tính theo giá hiện tại).

Nhận được tin tố giác, Công an xã Đồng Xuân khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, truy xét. Người trộm cắp nhiều nhẫn vàng, vòng đeo tay có tổng trọng lượng 280 chỉ vàng 9999 của gia đình ông P. được xác định là Hồ Thị Cẩm Thi.

Thi từng là con dâu của vợ chồng ông P., kết hôn với con trai ông vào năm 2012. Hai người ly hôn vào năm 2025.

Làm việc với lực lượng Công an, Hồ Thị Cẩm Thi khai nhận, sau khi về sống tại nhà ông P., cô biết cha mẹ chồng cất giữ nhiều vàng trong tủ. Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2020, Thi nhiều lần lén lút lấy chìa khóa mở tủ trộm vàng. Để tránh bị phát hiện, người phụ nữ này mua vàng giả để lại trong tủ. Số vàng trộm bán được Thi đem trả nợ, tiêu xài.

Ngoài ra, Hồ Thị Cẩm Thi còn khai nhận đã trộm cắp của vợ chồng ông P. số tiền 29,5 triệu đồng vào tháng 9/2024.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.