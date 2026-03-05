Tòa bác đơn kháng cáo, LĐBĐ Malaysia hết cửa thoát án gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Tối 5/3, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) thông báo quyết định sơ bộ về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gian lận nhập tịch cầu thủ. Đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia bị bác bỏ. CAS cho rằng các án phạt đối với FAM và cầu thủ nhập tịch gian lận là "hợp lý và tương xứng".

CAS nhắc lại việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận hồ sơ nhập tịch và các giấy tờ liên quan của 7 cầu thủ từng thi đấu cho tuyển Malaysia là không hợp lệ. Dù vậy , Tòa Trọng tài thể thao chấp nhận một phần đề nghị trong đơn kháng cáo của cá nhân các cầu thủ là giảm nhẹ hình phạt.

Cụ thể, 7 cầu thủ gồm Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng. Tuy nhiên, hình phạt chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá, đồng nghĩa họ vẫn có thể tập luyện cùng các CLB trong thời gian bị "treo giò".

Đây là chi tiết duy nhất trong đơn kháng cáo của phía Malaysia được CAS chấp nhận. Đơn kháng cáo chung của FAM bị bác bỏ hoàn toàn. CAS giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) mà FIFA đã áp đặt đối với liên đoàn này.

LĐBĐ Malaysia không được xóa án gian lận nhập tịch.

Sau khi xem xét các bằng chứng, CAS kết luận hành vi làm giả tài liệu liên quan đến điều kiện thi đấu đã được xác lập. Theo cơ quan này, án phạt treo giò 12 tháng là hợp lý và tương xứng, bởi các cầu thủ cũng có trách nhiệm liên đới trong hành vi gian lận.

Lệnh cấm thi đấu có hiệu lực từ ngày 5/3/2026. Tuy nhiên, thời gian từ 25/9/2025 đến 26/1/2026 - giai đoạn án phạt tạm thời đã được áp dụng - sẽ được trừ vào tổng thời gian treo giò. CAS cũng khẳng định mức phạt 350.000 CHF dành cho FAM là phù hợp với mức độ vi phạm.

Trước đó trong năm 2025, FAM đã tiếp cận 7 cầu thủ nói trên và thông báo rằng họ có thể xin quốc tịch Malaysia để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập tịch, những cầu thủ này đã được cấp hộ chiếu Malaysia và nhanh chóng ra sân trong màu áo đội tuyển.

Tuy nhiên, ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM cùng các cầu thủ đã vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật FIFA (FDC) khi sử dụng các tài liệu giả trong quá trình nhập tịch và xác nhận điều kiện thi đấu, dù họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với Malaysia.

Quyết định này sau đó được Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên vào ngày 3/11/2025. Theo đó, FAM bị phạt 350.000 CHF, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Ngày 5/12/2025, FAM cùng các cầu thủ nộp đơn kháng cáo lên CAS. Trong đơn kháng cáo, FAM thừa nhận tồn tại những “thiếu sót mang tính hệ thống”, song cho rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp tài liệu theo yêu cầu của liên đoàn và không trực tiếp chuẩn bị hay chỉnh sửa các giấy tờ.

FAM đề nghị hủy quyết định của FIFA và giảm mức phạt xuống không quá 50.000 CHF. Trong khi đó, các cầu thủ yêu cầu CAS hủy toàn bộ quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA, hoặc ít nhất áp dụng một hình phạt nhẹ hơn với lý do họ không cố ý vi phạm.

Dù vậy, CAS đã bác bỏ các yêu cầu này và giữ nguyên phần lớn quyết định trước đó của FIFA.

Phán quyết của CAS cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng F tại vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, sau trận thua 0-4 trước Malaysia trên sân khách vào tháng 6 năm ngoái, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề.

Tuy nhiên, khi thông tin Malaysia sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch với hồ sơ bị nghi làm giả xuất hiện, vụ việc nhanh chóng trở thành một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài. Điểm then chốt nằm ở chỗ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào phán quyết của CAS để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam.

Nếu AFC xác định Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, kết quả trận đấu có thể bị điều chỉnh thành Malaysia thua 0-3. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ được tính thắng 3-0 thay vì thất bại 0-4. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik để giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo CAS, đây mới là quyết định tóm tắt ban đầu, chưa kèm theo phần lập luận chi tiết. Bản phán quyết đầy đủ sẽ được công bố trong thời gian tới và chỉ văn bản chính thức mới có giá trị pháp lý ràng buộc.