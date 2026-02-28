Giám đốc tuyển Malaysia tự tin kháng cáo thành công vụ gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Sau phiên điều trần kéo dài 12 tiếng tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Lausanne (Thụy Sĩ) hôm thứ Năm, vụ bê bối bóng đá gây tranh cãi nhất Malaysia vẫn chưa đi đến hồi kết. Dù vậy, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend cho biết phiên điều trần diễn ra căng thẳng nhưng mang lại tín hiệu tích cực sau nhiều tháng chuẩn bị pháp lý.

"Đó là một tuần làm việc rất hiệu quả. Phiên điều trần kéo dài 12 giờ. FIFA có đội ngũ luật sư của họ, còn chúng tôi cũng có các luật sư riêng của mình, FIFPro (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế) và các cầu thủ. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi khá lạc quan", ông chia sẻ trong cuộc trao đổi độc quyền với Timesport.

Theo ông Friend, CAS cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét các đơn kháng cáo liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Quá trình xem xét có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Ông Rob Friend - giám đốc điều hành Harimau Malaya. (Nguồn: News Straits Times)

“Quá trình này có thể mất vài ngày đến một tuần, thậm chí ba tuần. Họ không đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn không thể hoàn tất chỉ sau một đêm. Giờ đây, chúng tôi chỉ còn cách chờ đợi”, ông Friend nói.

Trước đó, người hâm mộ nước này kỳ vọng phán quyết có thể được công bố sớm nhất vào sáng 27/2. Tuy nhiên, đại diện CAS cho biết họ dự kiến chỉ đưa ra kết luận sơ bộ vào tuần tới, trong khi phán quyết đầy đủ bằng văn bản sẽ được công bố sau đó.

Bảy cầu thủ gốc nước ngoài gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel từng bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng vào tháng 9 năm ngoái do gian lận nhập tịch nhằm có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhóm cầu thủ này sau đó đã gửi đơn kháng cáo lên CAS.

Ngoài án phạt dành cho các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cũng bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (gần 12 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng gần 70 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm. Dù vậy, ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia Malaysia tin rằng họ đã trình bày đầy đủ các lập luận trước tòa.