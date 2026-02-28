Danh sách 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Tây Ninh

(VTC News) -

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố danh sách chính thức 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là những cán bộ, lãnh đạo, công chức, sĩ quan lực lượng vũ trang, đại diện doanh nghiệp, trí thức và cán bộ Trung ương, được giới thiệu qua quy trình hiệp thương dân chủ, đúng quy định pháp luật, để cử tri lựa chọn bầu ra các đại biểu xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Theo công bố, danh sách gồm các đồng chí đang công tác tại các cơ quan Trung ương, Văn phòng Quốc hội, các ban, ngành của tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và cơ sở giáo dục. Trong đó có các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội và địa phương.

Đáng chú ý, danh sách có sự tham gia của ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; cùng nhiều cán bộ đang giữ các vị trí quan trọng tại Văn phòng Quốc hội và các cơ quan Trung ương.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Danh sách cụ thể 25 người ứng cử như sau:

Đơn vị bầu cử số 1

STT Họ và tên Chức vụ 1 Ông Trần Hữu Hậu Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh 2 Ông Chu Mạnh Hùng Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội 3 Bà Phan Thị Mỹ Linh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Tây Ninh 4 Ông Lê Tấn Tới Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội 5 Ông Nguyễn Đình Xuân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 2

STT Họ và tên Chức vụ 1 Bà Phan Thị Mỹ Dung Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh 2 Ông Trần Hải Phú Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh 3 Ông Nguyễn Duy Tiến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội 4 Ông Đàm Văn Tuyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Tây Ninh 5 Bà Nguyễn Hoàng Uyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 3

STT Họ và tên Chức vụ 1 Bà Lê Thị Song An Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh 2 Bà Lê Thị Cẩm Châu Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh 3 Ông Lê Công Định Chủ tịch HĐND phường Long An, tỉnh Tây Ninh 4 Bà Phạm Thị Ngọc Hà Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bình Đông 5 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đơn vị bầu cử số 4

STT Họ và tên Chức vụ 1 Bà Phạm Trần Huệ Anh Phó Trưởng phòng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh 2 Bà Đặng Ngọc Hạnh Giảng viên Trường Cao đẳng Long An 3 Bà Trịnh Ngọc Phương Chủ tịch HĐND phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 4 Ông Nguyễn Thành Tâm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh 5 Ông Đỗ Hoàng Việt Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Quốc hội

Đơn vị bầu cử số 5

STT Họ và tên Chức vụ 1 Ông Hoàng Quang Hàm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội 2 Ông Châu Trần Nhật Minh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh 3 Ông Phạm Hùng Thái Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh 4 Bà Đặng Thị Thu Thủy Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh 5 Bà Hoàng Thị Thanh Thúy Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Theo quy định, danh sách này được phân bổ tại 5 đơn vị bầu cử. Cử tri tỉnh Tây Ninh sẽ lựa chọn các đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín để tham gia Quốc hội khóa XVI, góp phần quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.