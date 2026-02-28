Cách làm gà nấu ớt hiểm thơm ngon, cay nồng

Nguyên liệu cần chuẩn bị
1 con gà ta (khoảng 1,2–1,5 kg), 200gr mỡ heo, ớt hiểm xanh, đỏ; hành tím, tỏi.
Gia vị: nước mắm ngon, muối, đường, hạt nêm, tiêu, nước màu.
Sơ chế nguyên liệu
Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn; bóp muối, rửa lại nước lạnh cho sạch mùi, để ráo.
Mỡ heo cắt hạt lựu, cho vào chảo thắng nhỏ lửa đến khi ra mỡ và tóp mỡ vàng giòn, vớt ra để riêng.
Hành tỏi băm nhuyễn; ớt hiểm đập dập hoặc cắt đôi.
Ướp gà cho thấm vị
Cho thịt gà vào tô lớn, ướp với: 2 thìa nước mắm, 1 thìa hạt nêm, nửa thìa tiêu, 1 thìa đường, hành tỏi băm và một ít nước màu. Trộn đều cho thịt gà thấm gia vị trong khoảng 30 phút.
Cách làm gà nấu ớt hiểm
Bạn phi thơm hành tỏi với 2 thìa mỡ nước vừa thắng. Cho gà đã ướp vào đảo săn trên lửa vừa đến khi thịt gà săn lại, dậy mùi thơm. Thêm ớt hiểm vào nồi gà, đảo đều rồi cho vào khoảng 1 chén nước nóng (xâm xấp mặt gà).
Bạn hạ lửa nhỏ, kho liu riu 25–30 phút cho gà mềm, nước kho sánh lại. Trước khi tắt bếp, cho tóp mỡ vào đảo nhẹ tay, nêm nếm lại cho vừa ăn. Bạn có thể cho thêm hành lá cắt nhỏ vào nếu thích.
Lưu ý
Bạn nên chọn gà ta thả vườn để thịt chắc, không bở khi kho lâu. Không cho tóp mỡ quá sớm để giữ được độ giòn. Dùng nước mắm nhĩ sẽ giúp món kho dậy mùi và có hậu vị ngọt tự nhiên.
Món gà ớt hiểm hoàn chỉnh có màu nâu cánh gián óng ánh, thịt gà mềm nhưng không nát, cay nồng nơi đầu lưỡi. Món này dùng nóng với cơm trắng rất “đưa cơm”, đặc biệt thích hợp cho những ngày mưa hoặc bữa cơm cuối tuần sum họp.