Cách làm món heo rừng xào sả ớt thơm ngon, đơn giản

(VTC News) -

Nguyên liệu cần chuẩn bị

500gr thịt heo rừng, nên chọn thịt ba rọi hoặc thịt đùi có chút mỡ, sả, ớt tươi, tỏi, hành tím.

Gia vị: nước mắm ngon, muối, đường, hạt nêm, tiêu xay.

Heo rừng xào sả ớt thơm ngon. (Ảnh: Bamboo)

Sơ chế nguyên liệu

Thịt heo rừng rửa sạch với nước muối loãng, trụng nhanh qua nước sôi có vài lát gừng để khử mùi hôi, sau đó rửa lại, để ráo và thái lát mỏng vừa ăn.

Sả bóc bỏ lớp già, rửa sạch, băm nhuyễn phần gốc non. Ớt rửa sạch, thái lát (bỏ hạt nếu không ăn cay). Tỏi, hành tím bóc vỏ, băm nhỏ.

Ướp thịt

Cho thịt heo rừng vào tô lớn, ướp với 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa đường, 1/2 thìa tiêu xay, 1/2 lượng sả băm. Bạn trộn đều để thịt thấm gia vị trong 20 - 30 phút.

Cách xào heo rừng sả ớt

Bạn bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng. Phi thơm hành tím, tỏi và phần sả băm còn lại. Cho thịt heo rừng vào xào trên lửa lớn, đảo nhanh tay để thịt săn lại.

Khi thịt chín tới, bạn cho ớt vào, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Xào thêm 3–5 phút đến khi thịt ráo hết nước, vàng cạnh, dậy mùi sả ớt thì tắt bếp.

Món heo rừng xào sả ớt đạt chuẩn sẽ có thịt săn, không khô. Mùi sả thơm nồng, vị cay vừa phải. Màu sắc vàng nâu hấp dẫn

Món ăn ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm cơm trắng, rau thơm, dưa leo. Ngoài ra, heo rừng xào sả ớt cũng cực kỳ hợp làm món nhậu.

Bạn cần lưu ý, không nên xào quá lâu vì thịt heo rừng sẽ bị dai. Bạn nên xào lửa lớn để giữ độ ngọt tự nhiên của thịt. Có thể thêm chút sa tế nếu thích vị cay đậm đà hơn.