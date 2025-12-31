Gần nửa năm giam giữ, Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia

(VTC News) -

Theo tờ Al Jazeera, ngày 31/12, Thái Lan đã chính thức trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ suốt hơn năm tháng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á vẫn đang được duy trì từ cuối tuần trước.

Bộ Ngoại giao Thái Lan nhận định việc hồi hương các binh sĩ Campuchia là hành động mang tính “thiện chí và xây dựng lòng tin”, được thực hiện nhằm góp phần củng cố tiến trình hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều tuần xung đột biên giới nghiêm trọng.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, 18 binh sĩ đã trở về lãnh thổ Campuchia vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 31/12, sau tổng cộng 155 ngày bị giam giữ tại Thái Lan.

Nhóm binh sĩ này bị bắt giữ từ tháng 7, trong bối cảnh giao tranh bùng phát dọc khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Việc trao trả diễn ra chỉ ba ngày sau khi Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, nhằm chấm dứt làn sóng xung đột kéo dài và gây nhiều thương vong.

18 binh sĩ trở về Campuchia qua cửa khẩu Prum, tỉnh Pailin. (Nguồn: AKP)

Căng thẳng Thái Lan - Campuchia bùng phát trở lại vào đầu tháng 12, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ tháng 7 - do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian - bị phá vỡ. Giao tranh đã khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người dân ở cả hai phía biên giới phải sơ tán khẩn cấp. Xung đột bao gồm các cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu, pháo kích hạng nặng và các đợt giao tranh trên bộ.

Hai bên sau đó đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn vào cuối tuần qua. Thỏa thuận mới có hiệu lực từ trưa thứ Bảy và đến nay vẫn đang được duy trì, dù tình hình trên thực địa được đánh giá là còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo kế hoạch ban đầu, việc trao trả binh sĩ dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba. Tuy nhiên, phía Thái Lan đã tạm hoãn với lý do cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn - cáo buộc mà Phnom Penh kiên quyết bác bỏ.