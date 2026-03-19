Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, do Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang ban hành; có 85 người trúng cử được bầu từ 143 ứng viên.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh An Giang có gần 3,3 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 2.712 tổ bầu cử, đạt tỷ lệ 99,5%. Trong đó, có 60/102 xã, phường, đặc khu tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.
Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031:
|STT
|Họ và tên
|Chức vụ
|1
|Nguyễn Thành Ân
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hoà Lạc
|2
|Trương Quốc Bảo
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Thành
|3
|Trần Ngọc Bầu
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhơn Mỹ
|4
|Nguyễn Thị Ngọc Bích
|Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
|5
|Lâm Ngọc Châu
|Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh An Giang
|6
|Nguyễn Đức Chín
|Bí thư Đảng ủy xã An Minh
|7
|Nguyễn Văn Cọp
|Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang
|8
|Trần Thị Ngọc Diễm
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Đức
|9
|Danh Hoài Duy
|Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
|10
|Đoàn Hồng Duy
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Kiên Hải
|11
|Lê Thanh Dũng
|Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh An Giang
|12
|Hồ Văn Đấu
|Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang
|13
|Danh Đổng
|Tu sĩ, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang - Trụ trì Chùa Cà Nhung
|14
|Nguyễn Duy Đức
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thạnh Trung
|15
|Nguyễn Hồng Đức
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên
|16
|Huỳnh Hữu Đức
|Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
|17
|Đặng Thị Hồng Gấm
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc
|18
|Nguyễn Thanh Hải
|Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang
|19
|Ngô Hen
|Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh An Giang
|20
|Đỗ Chí Hiền
|Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang
|21
|Nguyễn Văn Hiền
|Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
|22
|Lâm Minh Hiển
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu
|23
|Thái Minh Hiển
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Hoà
|24
|Nguyễn Văn Hiệp
|Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang
|25
|Linh mục Phạm Thế Hoà
|Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh An Giang
|26
|Lê Trung Hồ
|Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
|27
|Nguyễn Minh Hùng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Châu
|28
|Bùi Sỹ Hùng
|Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang
|29
|Đinh Thị Việt Huỳnh
|Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
|30
|Tô Việt Huỳnh
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Thông
|31
|Nguyễn Tấn Hưng
|Trưởng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
|32
|Trần Thị Thanh Hương
|Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh An Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang
|33
|Tống Văn Kiếm
|Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
|34
|Nguyễn Thị Minh Kiều
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hội An
|35
|Hà Văn Thanh Khương
|Bí thư Đảng ủy xã Giang Thành
|36
|Nguyễn Thị Phương Lan
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cô Tô
|37
|Nguyễn Huyền Linh
|Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
|38
|Ngô Thị Quỳnh Loan
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Châu Đốc
|39
|Phạm Văn Màu
|Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
|40
|Hồ Văn Mừng
|Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
|41
|Thiều Văn Nam
|Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
|42
|Võ Minh Nâng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Giêng
|43
|Huỳnh Thế Ngà
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Gò Quao
|44
|Trịnh Tuấn Ngọc
|Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang
|45
|Bùi Thanh Nhàn
|Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
|46
|Nguyễn Thanh Nhàn
|Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
|47
|Phan Đình Nhân
|Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương
|48
|Hòa thượng Thích Thiện Thống
|Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang
|49
|Lại Hiệp Phong
|Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang
|50
|La Hồng Phong
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân An
|51
|Nguyễn Hồng Phong
|Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa
|52
|Trần Kiếm Phong
|Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang
|53
|Nguyễn Thanh Phong
|Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang
|54
|Danh Phúc
|Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang
|55
|Giang Văn Phục
|Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
|56
|Đinh Xuân Phương
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp
|57
|Lê Bích Phượng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thoại Sơn
|58
|Nguyễn Thị Hồng Phượng
|Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
|59
|Đồng Ngọc Phượng
|Chủ tịch HĐND xã U Minh Thượng
|60
|Lê Văn Quý
|Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang
|61
|Ngô Kiều Quyên
|Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang
|62
|Lâm Thành Sĩ
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn
|63
|Nguyễn Trường Sơn
|Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
|64
|Lê Hữu Toàn
|Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang
|65
|Lê Thị Hồng Tươi
|Bí thư Đảng ủy xã Đông Thái
|66
|Huỳnh Quốc Thái
|Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang
|67
|Đỗ Hoài Thanh
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn
|68
|Lê Hồng Thắm
|Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang
|69
|Nguyễn Văn Thắm
|Chức việc, Trị sự viên Trung ương - Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo tỉnh An Giang
|70
|Đoàn Hữu Thắng
|Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
|71
|Lâm Quang Thi
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên
|72
|Đỗ Trần Thịnh
|Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang
|73
|Lê Minh Thuận
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Hữu
|74
|Thị Hồng Thuý
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Phú
|75
|Trương Thanh Thuý
|Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang
|76
|Ngô Công Thức
|Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
|77
|Nguyễn Minh Trang
|Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng
|78
|Nguyễn Thị Thuỳ Trang
|Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang
|79
|Võ Minh Trung
|Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
|80
|Nguyễn Lưu Trung
|Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên
|81
|Hồ Ngọc Trường
|Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
|82
|Lê Thanh Việt
|Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang
|83
|Ngô Thanh Vũ
|Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
|84
|Nguyễn Văn Vũ
|Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang
|85
|Nguyễn Thị Hoàn Xuân
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá