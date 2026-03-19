Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026 - 2031

(VTC News) -

Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, do Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang ban hành; có 85 người trúng cử được bầu từ 143 ứng viên.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh An Giang có gần 3,3 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 2.712 tổ bầu cử, đạt tỷ lệ 99,5%. Trong đó, có 60/102 xã, phường, đặc khu tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thành Ân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hoà Lạc
2 Trương Quốc Bảo Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Thành
3 Trần Ngọc Bầu Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhơn Mỹ
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
5 Lâm Ngọc Châu Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh An Giang
6 Nguyễn Đức Chín Bí thư Đảng ủy xã An Minh
7 Nguyễn Văn Cọp Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang
8 Trần Thị Ngọc Diễm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Đức
9 Danh Hoài Duy Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
10 Đoàn Hồng Duy Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Kiên Hải
11 Lê Thanh Dũng Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh An Giang
12 Hồ Văn Đấu Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang
13 Danh Đổng Tu sĩ, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang - Trụ trì Chùa Cà Nhung
14 Nguyễn Duy Đức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thạnh Trung
15 Nguyễn Hồng Đức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên
16 Huỳnh Hữu Đức Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
17 Đặng Thị Hồng Gấm Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc
18 Nguyễn Thanh Hải Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang
19 Ngô Hen Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh An Giang
20 Đỗ Chí Hiền Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang
21 Nguyễn Văn Hiền Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
22 Lâm Minh Hiển Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu
23 Thái Minh Hiển Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Hoà
24 Nguyễn Văn Hiệp Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang
25 Linh mục Phạm Thế Hoà  Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh An Giang
26 Lê Trung Hồ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
27 Nguyễn Minh Hùng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Châu
28 Bùi Sỹ Hùng Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang
29 Đinh Thị Việt Huỳnh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
30 Tô Việt Huỳnh Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Thông
31 Nguyễn Tấn Hưng Trưởng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
32 Trần Thị Thanh Hương Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh An Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang
33 Tống Văn Kiếm Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
34 Nguyễn Thị Minh Kiều Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hội An
35 Hà Văn Thanh Khương Bí thư Đảng ủy xã Giang Thành
36 Nguyễn Thị Phương Lan Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cô Tô
37 Nguyễn Huyền Linh Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
38 Ngô Thị Quỳnh Loan Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Châu Đốc
39 Phạm Văn Màu Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
40 Hồ Văn Mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
41 Thiều Văn Nam Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
42 Võ Minh Nâng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Giêng
43 Huỳnh Thế Ngà Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Gò Quao
44 Trịnh Tuấn Ngọc Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang
45 Bùi Thanh Nhàn Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
46 Nguyễn Thanh Nhàn Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
47 Phan Đình Nhân Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương
48 Hòa thượng Thích Thiện Thống Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang
49 Lại Hiệp Phong Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang
50 La Hồng Phong Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân An
51 Nguyễn Hồng Phong Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa
52 Trần Kiếm Phong Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang
53 Nguyễn Thanh Phong Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang
54 Danh Phúc Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang
55 Giang Văn Phục Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
56 Đinh Xuân Phương Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp
57 Lê Bích Phượng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thoại Sơn
58 Nguyễn Thị Hồng Phượng Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
59 Đồng Ngọc Phượng Chủ tịch HĐND xã U Minh Thượng
60 Lê Văn Quý Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang
61 Ngô Kiều Quyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang
62 Lâm Thành Sĩ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn
63 Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
64 Lê Hữu Toàn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang
65 Lê Thị Hồng Tươi Bí thư Đảng ủy xã Đông Thái
66 Huỳnh Quốc Thái Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang
67 Đỗ Hoài Thanh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn
68 Lê Hồng Thắm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang
69 Nguyễn Văn Thắm Chức việc, Trị sự viên Trung ương - Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo tỉnh An Giang
70 Đoàn Hữu Thắng Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
71 Lâm Quang Thi Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên
72 Đỗ Trần Thịnh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang
73 Lê Minh Thuận Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Hữu
74 Thị Hồng Thuý Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Phú
75 Trương Thanh Thuý Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang
76 Ngô Công Thức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
77 Nguyễn Minh Trang Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng
78 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang
79 Võ Minh Trung Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
80 Nguyễn Lưu Trung Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên
81 Hồ Ngọc Trường Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
82 Lê Thanh Việt Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang
83 Ngô Thanh Vũ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
84 Nguyễn Văn Vũ Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang
85 Nguyễn Thị Hoàn Xuân Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá
Quang Huy
