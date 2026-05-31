Ô tô tải va chạm xe máy trên quốc lộ ở Huế, cháu bé 6 tuổi tử vong

Tối 31/5, UBND phường Phong Quảng (TP Huế) cho biết, địa phương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cháu bé 6 tuổi tử vong, một người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h40 cùng ngày, ô tô tải mang biển số 38C-116.xx (chưa xác định danh tính người cầm lái) chạy trên quốc lộ 49B. Khi đến Km24+320 đoạn qua Tổ dân phố Thế Chí Đông 1 (phường Phong Quảng) thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 75C1-125.xx do anh P.V.H. (SN 1993) cầm lái.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy làm cháu bé 6 tuổi ở Huế tử nạn. (Ảnh: MXH)

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh H. chở theo cháu P.V.T.K. (SN 2020). Vụ tai nạn khiến cháu K. tử vong tại chỗ, anh H. bị thương nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 6h45 ngày 22/1, cũng tại đoạn đường kể trên, anh T.V.Q. (SN 1985, trú tại phường Phú Xuân) điều khiển ô tô tải ben biển kiểm soát 75A-386.xx lưu thông theo hướng Phong Quảng đi Thuận An. Khi đến địa điểm trên, xe ô tô xảy ra va chạm với 2 xe máy, 1 xe đạp đi ngược chiều và 1 xe đạp điện cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương nhẹ.