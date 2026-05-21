2 xe máy va chạm trên tuyến đường đang thi công ở Gia Lai, 2 người thương vong

Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trên tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân đang thi công, khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, Công an xã Tuy Phước tiếp nhận nguồn tin về vụ tai nạn giao thông vào khoảng 16h40 ngày 21/5, tại đoạn đường Diêm Vân - Cát Tiến (đoạn đang thi công) thuộc thôn Lộc Hạ.

Vụ va chạm giữa xe máy BKS 77X9-6261 do ông P.Đ.H. (SN 1971) cầm lái chạy theo hướng Quy Nhơn - Cát Tiến và xe máy BKS 77G1-208.25 do ông V.Đ.T. (SN 1978, cùng ngụ xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) chạy theo hướng cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ông P.Đ.H tử vong tại chỗ, ông V.Đ.T bị thương đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường 2 xe máy hư hỏng nặng.

Nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng và người dân hỗ trợ đưa về bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng theo lực lượng chức năng, vụ tai trên có dấu hiệu của tội phạm "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" nên Công an xã Tuy Phước đã báo cáo lên Công an tỉnh Gia Lai.

Phòng PC08, PC01 và Công an xã Tuy Phước đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.