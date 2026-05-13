Tai nạn 2 mẹ con tử vong: Cục CSGT cảnh báo việc phơi thóc lúa trên đường

Clip hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy điện và xe tải khiến 2 mẹ con tử vong ở Hà Tĩnh.

Cục CSGT (Bộ Công an) cảnh báo nguy cơ tai nạn từ việc phơi thóc lúa trên đường và kỹ năng quan sát khi nhập làn sau vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ở Hà Tĩnh.

Từ clip hiện trường vụ tai nạn xảy ra chiều 12/5 tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, Cục CSGT cho rằng, việc lái xe đi từ đường nhánh ra đường chính, từ ngõ ra đường… là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn. Nhiều người điều khiển phương tiện, đặc biệt ở khu vực nông thôn, còn thiếu ý thức nhường đường, nhường đường, dừng xe quan sát khi đi từ ngõ, đường nhánh ra đường chính hoặc tập trung sát, giảm tốc độ khi tới nơi giao nhau.

"Trong clip, mặc dù tài xế xe tải đã nhấn còi cảnh báo liên tục, nhưng người đi xe máy điện vẫn không sát, dừng lại, để nhường đường cho xe tải trên đường chính. Lái xe tải quan sát thấy xe đạp điện đi từ ngõ ra đường chính, nên đã bấm còi cảnh báo, đã phải nhìn thấy phía trước đường có thóc lúa đang phơi làm hẹp phần đường xe chạy, nhưng không giảm được tốc độ có thể dừng lại bảo đảm an toàn không để xảy ra tai nạn", Cục CSGT phân tích.

Hình ảnh trước khi xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong.

Cục CSGT cho hay, trường hợp này, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xem xét, đánh giá tốc độ của xe tải, sự tập trung và thao tác lái xe, hệ thống phanh, lốp, tải trọng xe...

Cục CSGT cũng nhấn mạnh, việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông. Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/5, tại đường ĐH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, ô tô tải biển số 37C-128.92 do Nguyễn Thái C. (SN 1992) cầm lái va chạm với xe máy điện không biển số do ông N.H.T. (SN 1970) cầm lái, chở theo mẹ là bà N.T.S. (SN 1940).

Vụ tai nạn khiến ông T. và mẹ tử vong tại chỗ.

Cũng liên quan đến việc phơi thóc lúa trên đường gây tai nạn, tháng 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M. (SN 1958, trú tại thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, bà M. đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường. Hành vi trên khiến một người phụ nữ đi xe máy đâm vào bê tông, gạch đá, bị tai nạn dẫn đến tử vong.