Xét xử băng nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương, đòi 10 triệu USDT

(VTC News) -

Ngày 13/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án nhóm người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt thực hiện hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản. Ba bị cáo mang quốc tịch Trung Quốc gồm Ma Cai (50 tuổi), Li Chuang (48 tuổi), Fan Guohui (40 tuổi) cùng 5 đồng phạm người Việt bị truy tố về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Ma Cai được một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê sang Việt Nam để tìm ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai rủ Li Chuang tham gia.

Do bất đồng ngôn ngữ, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, quê TP Cần Thơ) làm phiên dịch, hỗ trợ liên lạc với thỏa thuận trả công 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) sau khi hoàn thành công việc.

Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên từ Lào nhập cảnh vào TP.HCM. Tại đây, Xuyên tiếp tục lôi kéo Huỳnh Văn Toàn (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi) tham gia với nhiệm vụ theo dõi, tìm kiếm tung tích nạn nhân tại khu vực Quận 7 cũ và cung cấp thông tin cho cả nhóm. Mỗi lần thực hiện trót lọt, các đối tượng được trả công hàng chục triệu đồng.

Sau nhiều ngày theo dõi, tối 28/2/2025, khi phát hiện ông J. đang ăn uống tại khu vực Quận 7, nhóm này quyết định ra tay. Li Chuang chở Ma Cai bằng xe máy đến hiện trường để cảnh giới, trong khi các đối tượng còn lại đi ô tô theo phía sau.

Khi ông J. vừa mở cửa ô tô bước xuống, cả nhóm lập tức lao tới khống chế. Nạn nhân bám cửa xe chống cự, tri hô thì bị một đối tượng dùng dao uy hiếp, ép đưa lên ô tô chở đi.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình giam giữ, nhóm bị cáo liên tục đánh đập, dùng búa, đinh và dao đe dọa giết nạn nhân nhằm ép chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử có giá trị gần tương đương USD). Không thể đáp ứng yêu cầu, ông J. xin giảm số tiền xuống còn 5 triệu USDT, tương đương hơn 125 tỷ đồng.

Do bị đe dọa, nạn nhân buộc phải gọi điện cho bạn bè vay mượn và chuyển trước 600.000 USDT (hơn 10 tỷ đồng) cho nhóm của Ma Cai. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.