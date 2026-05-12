VinFast là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup, một trong những Tập đoàn Kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á, doanh nghiệp sản xuất ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam.

Với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, VinFast không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm đẳng cấp và xuất sắc, thực hiện sứ mệnh "Vì một tương lai xanh cho mọi người".

VF 5 được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi phong cách thiết kế ấn tượng và giá cả hợp lý.

Đặt mục tiêu trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, VinFast xác định giá trị cốt lõi là sản phẩm đẳng cấp, giá tốt và chính sách hậu mãi vượt trội.

Từ năm 2024, VinFast liên tục giữ vị trí số một thị trường ô tô Việt Nam. Hãng cũng liên tục mở rộng thị trường ra nhiều nước. Ngày 11/5/2026, VinFast được vinh danh là "Nhà sản xuất xe điện của năm 2026" tại Ấn Độ, thể hiện rõ nét sự hiện diện trên thị trường, chiến lược sản phẩm nhất quán và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của lĩnh vực di chuyển xanh. Việc được vinh danh tiếp tục cho thấy cách tiếp cận tập trung của VinFast trong xây dựng danh mục sản phẩm phù hợp, đồng thời đầu tư vào phát triển hệ sinh thái dài hạn tại Ấn Độ.

Trong các dòng xe của VinFast, VF 5 được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi phong cách thiết kế ấn tượng và giá cả hợp lý.

VF 5 sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung, cá tính và nổi bật với các lựa chọn phối màu nội ngoại thất, đảm bảo cá nhân hóa theo phong cách sống, cá tính và sở thích của mỗi khách hàng cùng đầy đủ những công nghệ tiên tiến bậc nhất như giám sát hành trình, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mũ, hỗ trợ phanh khẩn cấp....

Tháng 5/2026, VinFast vẫn tiếp tục triển khai chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh. Theo đó, người mua ô tô VinFast có thể được hưởng ưu đãi từ 6-10% tùy dòng xe. Ô tô của VinFast đều đang được hưởng chương trình ưu đãi phí trước bạ và chính sách sạc miễn phí.

Bảng giá xe ô tô VinFast mới nhất tháng 5/2026

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) VinFast VF 3 302-315 triệu VinFast VF 5 529 triệu VinFast VF 6 689 - 745 triệu VinFast MPV 7 819 triệu VinFast VF 7 Eco - Plus - Plus trần kính toàn cảnh 789 - 889 - 909 triệu VinFast ECVan 285 triệu VinFast VF 8 1 tỷ 019 - 1 tỷ 199 triệu VinFast VF 9 1 tỷ 499 - 1 tỷ 699 triệu VinFast Limo Green 749 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.