VinFast ZGoo: Nhỏ gọn cho học sinh, yên tâm cho phụ huynh

Thiết kế hiện đại, vận hành an toàn

Tham gia hoạt động lái thử tại chương trình “Phủ xanh Trường học” 2026 của VinFast, em Nguyễn Phương Ngọc (trường THPT Phú Lâm, TP.HCM) tỏ ra đặc biệt ấn tượng với ZGoo. Theo nữ sinh này, chiếc xe điện của VinFast có vẻ bề ngoài mềm mại, đáng yêu, nữ tính, rất phù hợp với phong cách của các bạn nữ.

“Xe gọn nhẹ, dễ dắt, em cũng rất thích thiết kế cụm đèn tròn phía trước. Nhìn tổng thể xe đẹp kiểu dịu dàng nên rất hợp với em và nhiều bạn nữ khác”, Phương Ngọc cho biết.

ZGoo có chiều cao yên 760 mm phù hợp với thể trạng chung của học sinh trung học. Khối lượng xe 72 kg hỗ trợ tốt cho việc xoay trở trong bãi gửi và trên các đoạn đường hẹp. Bên cạnh vẻ đẹp bề ngoài, khả năng vận hành cũng giúp đảm bảo an toàn cho học sinh.

“Zgoo có tốc độ vừa phải và rất dễ điều khiển, ngay cả mới sử dụng em cũng không thấy bỡ ngỡ”, Phương Ngọc nhấn mạnh.

Nhiều bạn trẻ cũng thừa nhận, với tốc độ tối đa 39km/h ở chế độ Sport và 30km/h ở chế độ Eco, VinFast ZGoo cho phản hồi tay ga nhanh nhạy nhờ động cơ Inhub công suất tối đa 1.100W. Đặc biệt, xe còn được trang bị pin LFP - trang bị an toàn hiếm thấy trong phân khúc xe dành cho học sinh, mang lại sự yên tâm cho các bậc phụ huynh.

“Tôi cũng đi tham khảo loạt xe rồi, đa phần toàn dùng ắc-quy chì, lại không có nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy, việc ZGoo có pin LFP là tôi ưng ngay vì đây là loại pin rất bền”, anh Minh Hải, một phụ huynh tại Hà Nội đang tìm mua xe cho con học lớp 12 chia sẻ.

Ngoài khả năng di chuyển quãng đường lên tới 70 km mỗi lần sạc, ZGoo còn có màn hình HMI LED Color, cốp 14 lít, sàn để chân rộng và hộc để đồ phía trước. Những trang bị này giúp xe đáp ứng tốt lịch trình đi học, học thêm và sinh hoạt ngoại khóa của học sinh.

“Xe có nhiều khu vực để đồ khác nhau, như hộc phía trước, móc treo, sàn để chân rộng có thể để balo, túi xách và không gian dưới yên xe có thể chứa thêm nhiều đồ vật cá nhân khác”, reviewer Khánh Phan (kênh YouTube Autodaily) đánh giá.

Món quà với chi phí hợp ví cho con trẻ

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật về an toàn và vận hành, ZGoo được anh Minh Hải lựa chọn làm quà tặng cho con gái chuẩn bị vào lớp 12 nhờ mức giá cực kỳ “yêu thương”. Hiện nay, giá niêm yết của ZGoo đang là 15,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay anh Minh Hải nhận được mức ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Nếu mang xe xăng đổi lấy xe điện, anh sẽ được chiết khấu tiếp 5% giá trị xe. Với tổng mức hỗ trợ 13%, giá lăn bánh của VinFast ZGoo chỉ còn khoảng 13,8 triệu đồng.

Với mức giá này, reviewer kênh Tom Trung Thực đánh giá: “Ngày trước muốn mua xe pin LFP phải tốn 20-30 triệu đồng, giờ chỉ hơn 13,8 triệu đồng đã có pin xịn. Mức giá này cực kỳ hợp lý cho học sinh, sinh viên, lại còn được bảo hành dài hạn”.

Ngoài ra, chính sách bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin cũng giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí sửa chữa hoặc thay thế với tần suất sử dụng hằng ngày liên tục của học sinh.

Với học sinh, ZGoo nhỏ gọn, dễ lái và hợp phong cách. Với phụ huynh, mẫu xe ghi điểm nhờ pin LFP, chi phí sở hữu dễ tiếp cận và chính sách bảo hành dài hạn. Đây là những yếu tố giúp ZGoo trở thành một món quà chào hè “rực rỡ” nhiều bố mẹ dành cho con.