Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter

Ngày 29/5, Công an xã Vân Du (Nghệ An) cho biết, đã phát thông báo tìm kiếm người mất tích đến UBND và công an 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ xác minh, tìm kiếm tung tích anh Cao Đăng Hổ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm Cao Đăng Hổ

Trước đó, ngày 28/5, Công an xã Vân Du tiếp nhận trình báo của anh Cao Đăng Việt về việc em trai là Cao Đăng Hổ rời khỏi nhà từ tối 23/5. Từ thời điểm đó đến nay, gia đình không thể liên lạc và chưa xác định được nơi ở của anh Hổ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, anh Cao Đăng Hổ (24 tuổi, trú xóm Ân Quang, xã Vân Du) cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 55kg, tóc cắt ngắn. Khi rời khỏi nhà, anh điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu xanh trắng mang biển kiểm soát 37P1-031.99.

Gia đình anh Hổ hiện rất lo lắng và mong nhận được sự hỗ trợ từ người dân trong việc tìm kiếm.

Công an xã Vân Du (Nghệ An) đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến anh Cao Đăng Hổ, cần thông báo ngay cho gia đình hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.