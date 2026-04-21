Tìm thấy nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo

(VTC News) -

Sáng 21/4, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, gần 6h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh tại khu vực Tam Đảo.

Theo vị lãnh đạo xã, sau hơn 36 giờ mất liên lạc, Tuấn Anh được phát hiện trong tình trạng an toàn, cách vị trí mất tích không xa. Các lực lượng tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và theo dõi tình trạng sức khoẻ của nạn nhân.

"Các lực lượng đang đưa nạn nhân xuống núi, xe cứu thương đã trực sẵn ở hiện trường để đưa thanh niên này tới cơ sở y tế", lãnh đạo xã Đạo Trù thông tin.

Nam sinh mất tích được tìm thấy sáng 21/4. (Ảnh: Đạo Trù 24h)

Sáng 19/4, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, trú ở phường Định Công, Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) cùng nhóm bạn leo núi. Địa điểm nhóm nam sinh xuất phát từ chân núi dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù).

Khoảng 18h cùng ngày, trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, Tuấn Anh bị lạc và mất thông tin.

Nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương đã tới hiện trường chỉ đạo, huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm xuyên đêm. Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Hình ảnh Nguyễn Tuấn Anh trước lúc mất liên lạc. (Ảnh: Đạo Trù 24h)

Tam Đảo là điểm leo núi phổ biến ở miền Bắc, cách Hà Nội khoảng 70 km, nhưng địa hình rừng rậm, dốc cao, nhiều đường mòn dễ gây lạc hướng. Khu vực này thường xuất hiện sương mù dày, thời tiết thay đổi nhanh, nhiều nơi sóng điện thoại yếu hoặc mất hẳn, gây khó khăn cho việc liên lạc khi xảy ra sự cố.

Chính quyền khuyến cáo du khách cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đi theo nhóm, thông báo lịch trình và tránh di chuyển khi thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.