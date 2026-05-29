Sao Khuê 2026 tôn vinh 123 giải pháp công nghệ số xuất sắc

"Giải thưởng Sao Khuê năm 2026 hôm nay không chỉ là sự kiện vinh danh doanh nghiệp. Đây còn là lời khẳng định rằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ là lực lượng nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI", ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), phát biểu tại Lễ Vinh danh và Trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 diễn ra chiều 28/5 tại Hà Nội.

Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), diễn ra trong bối cảnh Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Lễ vinh danh, trao Giải thưởng Sao Khuê 2026. (Ảnh: VGP)

Qua các vòng thẩm định, thuyết trình và chung tuyển, Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Sao Khuê 2026 do Tiến sĩ Nguyễn Quân, cựu Bộ trưởng KH&CN, làm Chủ tịch đã lựa chọn 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc để trao giải.

Trong đó, nhóm Kinh tế số và Giao dịch số chiếm số lượng lớn nhất với 42 giải pháp được vinh danh, tiếp theo là 25 giải pháp thuộc nhóm Quản trị số và 18 giải pháp thuộc nhóm Công nghệ đột phá.

Theo ban tổ chức, kết quả năm nay phản ánh xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thanh toán số, thương mại số và quản trị doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt đã chứng minh năng lực làm chủ tầng ứng dụng, giao dịch số và hạ tầng số phục vụ nền kinh tế.

Đáng chú ý, nhóm Công nghệ đột phá ghi nhận sự áp đảo của các giải pháp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa thông minh, cho thấy AI đang trở thành lĩnh vực đầu tư và phát triển trọng tâm của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số.

Từ phần mềm đơn lẻ đến hạ tầng vận hành số

Năm nay cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng của giải thưởng khi lần đầu tiên Sao Khuê được tái thiết kế theo mô hình "Sao Khuê thế hệ mới", không chỉ dừng ở hoạt động vinh danh mà còn hướng tới việc đánh giá, xác thực và định vị năng lực công nghệ số của doanh nghiệp Việt Nam.

Top 10 Sao Khuê 2026 ghi nhận sự hiện diện cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn với thế mạnh về hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những lĩnh vực mới như AI, FinTech, GovTech, an ninh mạng và tự động hóa.

Theo VINASA, các giải pháp được vinh danh năm nay cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, từ cung cấp các sản phẩm phần mềm đơn lẻ sang kiến tạo hạ tầng vận hành số cho nền kinh tế.

Đây cũng là lần đầu tiên nhiều sản phẩm công nghệ Việt hội tụ đồng thời ba yếu tố gồm quy mô lớn, dữ liệu lớn và vận hành thời gian thực. Nhiều nền tảng hiện phục vụ hàng chục triệu người dùng và xử lý hàng tỷ giao dịch mỗi năm.

Một số nền tảng ngân hàng số ghi nhận hơn 15 triệu người dùng thường xuyên với trên 2,7 tỷ giao dịch mỗi năm. Trong khi đó, các nền tảng hành chính công đã xử lý gần 1,8 triệu hồ sơ trực tuyến với tỷ lệ số hóa trên 94%.

Hướng tới các công nghệ lõi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA, cho rằng Luật Công nghiệp Công nghệ số mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ lõi.

"Sao Khuê năm nay không chỉ ghi nhận những đỉnh cao đã đạt được, mà còn là hồi trống lệnh giục giã chúng ta hướng tới bầu trời mới", ông Bình nói.

Theo ông, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như AI công nghiệp, robotics, bán dẫn và kinh tế tầm thấp.

Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch cũng đánh giá các sản phẩm được vinh danh năm nay là minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong quá trình làm chủ công nghệ, dữ liệu và nền tảng.

"Tôi mong rằng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ lớn, dám đầu tư lớn, dám làm công nghệ khó, dám cạnh tranh toàn cầu và cùng đất nước kiến tạo tương lai số của Việt Nam", ông Lịch nói.