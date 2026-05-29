Video: Sĩ tử Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10, sẵn sàng bước vào kỳ thi căng thẳng

(VTC News) -

Sáng 29/5, hơn 125.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026.

Sáng 29/5, hơn 125.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục, rà soát và đính chính thông tin cá nhân nếu có sai sót, đồng thời nghe phổ biến quy chế và lịch thi.

Tại điểm thi Trường THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ), dù 9h mới bắt đầu làm thủ tục dự thi nhưng từ sáng sớm nhiều thí sinh tập trung trước cổng trường.

Các sĩ tử chủ động tra cứu thông tin phòng thi và kiểm tra kỹ số báo danh trước giờ làm thủ tục.

Trong sáng nay, nhiều thí sinh được bố mẹ đưa tới các điểm thi để làm thủ tục dự thi.

“Dù khá lo lắng cho con trước kỳ thi, nhưng ở những thời điểm quan trọng thế này, tôi luôn động viên con giữ tâm lý thoải mái, tự tin để đạt kết quả tốt nhất”, một phụ huynh nói.

Nhiều thí sinh giữ tâm lý thoải mái, tự tin trước kỳ thi kéo dài trong 2 ngày.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay ghi nhận 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên, hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào các khối chuyên.

Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước. Thành phố đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác tổ chức kỳ thi.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh không được mang theo các vật dụng như bút xóa, giấy than, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây cháy nổ, tài liệu và các thiết bị truyền tin, ghi âm, ghi hình.

Với Hà Vi, học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành, đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Phan Đình Phùng, áp lực thi cử bắt đầu tăng lên rõ rệt khi kỳ thi cận kề. Nữ sinh chia sẻ những ngày trước em khá thoải mái, nhưng đến tối qua thì cảm giác hồi hộp xuất hiện. “Tối qua em ăn cũng thấy nghẹn cơm”, Hà Vi nói. Để giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi, Hà Vi cho biết từ hôm nay sẽ tạm gác việc học, cất sách vở để nghỉ ngơi và thư giãn. Tối trước ngày làm thủ tục, em chỉ đọc lại bài nhẹ nhàng thay vì học thêm để tránh tạo áp lực cho bản thân.

Đúng 9h, các thí sinh lần lượt vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi.

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng 30/5, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong 120 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian 60 phút. Sáng 31/5, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Đối với hệ chuyên, thí sinh sẽ thi môn chuyên vào ngày 9/6 với thời gian làm bài 150 phút.    

Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ở môn Ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn đăng ký dự thi một trong các ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. 

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi được xây dựng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 9, bảo đảm phù hợp với học sinh nhưng vẫn có tính phân hóa để phục vụ công tác tuyển sinh.

Minh Đức - Công Minh
