Video: Sĩ tử Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10, sẵn sàng bước vào kỳ thi căng thẳng
Sáng 29/5, hơn 125.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026.
Các sĩ tử chủ động tra cứu thông tin phòng thi và kiểm tra kỹ số báo danh trước giờ làm thủ tục.
Trong sáng nay, nhiều thí sinh được bố mẹ đưa tới các điểm thi để làm thủ tục dự thi.
Nhiều thí sinh giữ tâm lý thoải mái, tự tin trước kỳ thi kéo dài trong 2 ngày.
Trước khi vào phòng thi, thí sinh không được mang theo các vật dụng như bút xóa, giấy than, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây cháy nổ, tài liệu và các thiết bị truyền tin, ghi âm, ghi hình.
Đúng 9h, các thí sinh lần lượt vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi.
Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng 30/5, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong 120 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian 60 phút. Sáng 31/5, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Đối với hệ chuyên, thí sinh sẽ thi môn chuyên vào ngày 9/6 với thời gian làm bài 150 phút.