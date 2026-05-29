Video: Sĩ tử Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10, sẵn sàng bước vào kỳ thi căng thẳng

Với Hà Vi, học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành, đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Phan Đình Phùng, áp lực thi cử bắt đầu tăng lên rõ rệt khi kỳ thi cận kề. Nữ sinh chia sẻ những ngày trước em khá thoải mái, nhưng đến tối qua thì cảm giác hồi hộp xuất hiện. “Tối qua em ăn cũng thấy nghẹn cơm”, Hà Vi nói. Để giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi, Hà Vi cho biết từ hôm nay sẽ tạm gác việc học, cất sách vở để nghỉ ngơi và thư giãn. Tối trước ngày làm thủ tục, em chỉ đọc lại bài nhẹ nhàng thay vì học thêm để tránh tạo áp lực cho bản thân.