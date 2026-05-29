Tết Thiếu nhi sớm của các bệnh nhân nhí ở TP.HCM

Video: Bệnh nhân nhí vui Tết Thiếu nhi sớm tại bệnh viện ở TP.HCM.
Chương trình “Ngày hội của em” tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thu hút các bệnh nhi tham gia với nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa. Ngoài các hoạt động vui chơi cho bệnh nhi, bệnh viện còn trao hỗ trợ viện phí cho các trường hợp khó khăn, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và tiếp thêm niềm tin để các em yên tâm điều trị.
TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bên cạnh công tác khám chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp các em thêm niềm vui, động lực và nghị lực vượt qua bệnh tật để sớm trở về với gia đình.
Ngày từ sáng sớm, đông bệnh nhi và phụ huynh đã có mặt ở sân bệnh viện để tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi và nhận những phần quà hấp dẫn.
Chị Nguyễn Thị Duyên (ngụ tỉnh Đồng Nai) có con trai 20 tháng tuổi đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Tôi thấy những hoạt động này rất ý nghĩa, giúp các cháu và cả phụ huynh có phút giây vui vẻ, thoải mái sau thời gian điều trị bệnh. Tuy còn nhỏ tuổi chưa thể tham gia nhiều hoạt động nhưng bé nhà tôi cũng rất hào hứng, thích thú".
Sau thời gian điều trị bệnh, các em đều rất vui vẻ tham gia vui chơi ngày Tết thiếu nhi sớm.
Phần thi tài năng do chính bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện thể hiện.
Phần thi vẽ tranh cũng thu hút nhiều bệnh nhân nhí tham gia.
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định,Tết thiếu nhi cũng được tổ chức sớm dành tặng các bênh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện.
Nụ cười rạng rỡ của các bệnh nhân nhí tại khu vực nhận quà.
Theo, ThS Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Trưởng phòng Điều hành Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sức khỏe tinh thần đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị của các bệnh nhi, giúp các em có thêm động lực và tinh thần lạc quan để vượt qua bệnh tật. Những hoạt động này cũng góp phần giúp các bệnh nhi cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và không cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa.
Các bệnh nhi chăm chú với sản phẩm của mình tại khu vực tô tượng.
Dù chỉ diễn ra trong khuôn viên bệnh viện, những hoạt động vui chơi này vẫn mang đến cho các bệnh nhi nhiều tiếng cười và niềm vui ý nghĩa. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp, tiếp thêm động lực để các em mạnh mẽ vượt qua hành trình điều trị bệnh.