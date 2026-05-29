Con trai lỡ lời, cha đi xét nghiệm ADN và phát hiện mình 'nuôi con tu hú' 22 năm

Người đàn ông họ Giang (sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) kết hôn vào năm 2002 và hai con trai lần lượt ra đời vào năm 2004 và 2014. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2022, vợ ông gần như không về nhà nữa. Do khoảng thời gian sống xa nhau quá dài nên vào năm 2023, hai bên đồng thuận ly hôn.

Ngoài việc chia tài sản cho mỗi con trai, ông Giang còn cùng vợ cũ chia sẻ chi phí sinh hoạt, học hành, chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, sau khi bố mẹ ly hôn, người con trai cả thường xuyên về gặp bố nhà đòi thêm tiền và tài sản, thậm chí còn hành hung ông Giang. Trong một lần cãi vã, con trai cả buột miệng nói trong nỗi hậm hực: "Ông không phải cha ruột của tôi". Câu nói này làm dấy lên sự nghi ngờ của ông Giang, và ông đã bí mật dùng bàn chải đánh răng của con trai cả để xét nghiệm huyết thống.

(Ảnh: Elephant News)

Kết quả xét nghiệm ADN chứng thực điều nghi vấn, con trai cả quả thực không phải con ruột của ông Giang. Người đàn ông này đã đệ đơn kiện ra tòa yêu cầu xác định vấn đề huyết thống và tòa án sau các thủ tục kiểm tra, chứng thực đã kết luận ông không có quan hệ máu mủ với cả hai đứa con.

"Khi nhìn thấy kết quả, tôi cảm thấy như trời sập xuống", ông Giang đau khổ nói.

Sau vụ việc đó, vợ cũ của ông cũng tìm cách chiếm đoạt và chuyển nhượng tài sản chung của vợ chồng bằng những thủ đoạn bất chính. Tháng 4 năm ngoái, ông Giang đâm đơn khởi kiện bà.

Không ngờ, một sự việc gây sốc khác lại xảy ra. Tháng 5/2025, vợ của người anh họ đột nhiên khởi kiện ông Giang về chuyện tài sản.

"Cô ta (chị dâu họ) cáo buộc anh họ tôi ngoại tình với vợ cũ của tôi, và nói rằng tất cả tài sản mà vợ cũ tôi sở hữu trong những năm qua đều do anh họ tôi cho cô ta", ông Giang bất lực nói trong một cuộc phỏng vấn. Ông cũng nghi ngờ một trong hai con trai hờ của mình thực chất là con của anh họ. Hai gia đình đã cắt đứt liên lạc sau đó.

"Hiện tại, tôi chỉ muốn kết thúc vụ kiện càng sớm càng tốt, lấy lại những gì thuộc về mình và trở lại cuộc sống bình thường", ông Giang nói. Trước khi tham dự phiên tòa vào ngày 27/5, ông Giang nói với giới truyền thông: "Tôi là một người lương thiện, nhưng tôi không thể để mình bị bắt nạt như thế này. Tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình một cách hợp pháp."