Trường THPT Khoa học Giáo dục công bố điểm lớp 10, từ 60 điểm trúng tuyển

Trường THPT Khoa học Giáo dục, thuộc Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027. Kết quả của các thí sinh xét tuyển vào lớp 10 sử dụng kết quả học tập THCS (đợt 1 ngày 19/4 và đợt 2 ngày 17/5/2026). Thí sinh sử dụng thông tin cá nhân và số báo danh để tra cứu kết quả.

Các thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng là 60 điểm có thể theo dõi website để xác nhận trúng tuyển và nhập học trực tuyến (dự kiến từ ngày 1/6/2026).

Nhà trường cho hay, các thí sinh chưa đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của các đợt xét tuyển này sẽ được chuyển sang đợt xét tuyển sử dụng kết quả thi tuyển sinh của Sở GD&ĐT, hoặc kết quả thi vào các trường THPT chuyên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội (dự kiến xét tuyển vào cuối tháng 6/2026).

Năm 2026, Trường THPT Khoa học Giáo dục tuyển 400 chỉ tiêu, là học sinh đã tốt nghiệp cấp THCS trên cả nước, với điều kiện có kết quả rèn luyện và kết quả học tập năm lớp 8 hoặc lớp 9 đạt từ mức Khá trở lên.

Nhà trường tuyển sinh bằng 4 phương thức. Riêng với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THCS, điểm xét tuyển là tổng điểm học tập + điểm môn học + điểm năng lực + điểm cộng (nếu có)

Trong đó:

Điểm học tập (tối đa 25 điểm): Dựa trên kết quả học tập năm học lớp 6, 7, 8 (mức Tốt được 5 điểm, Khá 4 điểm, Đạt 3 điểm) và học kỳ 1 lớp 9 (mức Tốt được 10 điểm, Khá 8 điểm, Đạt 6 điểm).

Điểm môn học (ĐMH - tối đa 40 điểm): Dựa trên điểm trung bình môn (TBM) Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh năm học lớp 6, 7, 8 và học kỳ 1 lớp 9.

ĐMH lớp 6 = (TBM Toán + TBM Ngữ văn + TBM Tiếng Anh)/3

ĐMH lớp 7 = (TBM Toán + TBM Ngữ văn + TBM Tiếng Anh)/3

ĐMH lớp 8 = (TBM Toán + TBM Ngữ văn + TBM Tiếng Anh)/3ĐMH học kỳ 1 lớp 9 = (TBM Toán + TBM Ngữ văn + TBM Tiếng Anh)/3

ĐMH = ĐMH lớp 6 + ĐMH lớp 7 + ĐMH lớp 8 + ĐMH học kỳ 1 lớp 9

Điểm năng lực (tối đa 25 điểm): dựa trên bài thi đánh giá năng lực (60 phút - 18 điểm) và phỏng vấn (tối đa 5 phút - 7 điểm)- Điểm cộng (tối đa 10 điểm): Học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi, văn hóa, văn nghệ, thể thao… hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thuộc danh mục được Hội đồng tuyển sinh công nhận.