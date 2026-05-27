6 lưu ý quan trọng thí sinh cần nhớ trước kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra trong các ngày 30-31/5, riêng thí sinh thi chuyên tiếp tục dự thi ngày 1/6. Trước kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phổ biến nhiều quy định và lưu ý quan trọng đối với thí sinh.

Không mang tài liệu, thiết bị thu phát vào phòng thi

Theo quy định, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, êke, compa, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Năm nay, thí sinh không được mang Atlat Địa lý, bảng tuần hoàn hóa học hay bảng tính tan vào phòng thi.

Các vật dụng bị cấm gồm: tài liệu, giấy than, bút xóa, thiết bị ghi âm ghi hình, thiết bị truyền tin, chất gây cháy nổ và đồ uống có cồn.

Với đồng hồ cơ, túi trong suốt, trang sức hoặc thiết bị hỗ trợ sức khỏe, giám thị không cấm mang vào phòng thi nhưng thí sinh không được lợi dụng để gian lận.

Kiểm tra đề thi ngay khi nhận trong vòng 5 phút

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh phải kiểm tra kỹ đề thi ngay khi nhận để bảo đảm đủ số trang, rõ nét và đúng mã đề.

Trong vòng 5 phút từ khi tính giờ làm bài, nếu phát hiện đề thi bị rách, thiếu trang, mờ nhòe hoặc sai mã đề giữa các trang, thí sinh phải báo ngay cho giám thị để được xử lý.

Sau thời gian này, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm với đề thi đã nhận.

Tô đúng mã đề, số báo danh

Đối với các bài thi trắc nghiệm, thí sinh phải ghi và tô chính xác mã đề, số báo danh cũng như đáp án trên phiếu trả lời. Các ô đáp án cần được tô rõ để hệ thống chấm thi nhận diện chính xác. Việc tô mờ hoặc ghi không đúng quy cách có thể ảnh hưởng đến kết quả chấm thi.

Đến muộn quá 15 phút sẽ không được dự thi

Theo quy chế, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được vào phòng thi. Nếu bỏ thi 1 môn, thí sinh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Với các môn tự luận, thí sinh chỉ được rời phòng thi sau khi đã làm bài ít nhất 2/3 thời gian. Nếu ra sớm, các em phải nộp lại đề thi, giấy nháp và bài làm. Riêng với môn trắc nghiệm, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi hết giờ làm bài.

Không viết thêm sau hiệu lệnh hết giờ

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu giám thị giám sát chặt chẽ thời điểm kết thúc bài thi. Sau khi có hiệu lệnh hết giờ, thí sinh không được viết hoặc tô thêm bất kỳ nội dung nào vào bài làm. Những trường hợp cố tình tiếp tục làm bài có thể bị xử lý theo quy chế thi.

Thí sinh thi chuyên cần chú ý điểm thi

Năm nay, các môn Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ và Lịch sử - Địa lý trong kỳ thi chuyên sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi. Ngoài ra, thí sinh đăng ký nhiều môn chuyên có thể dự thi ở các điểm khác nhau, không trùng với điểm thi 3 môn chung. Vì vậy, phụ huynh và học sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trên giấy báo dự thi để tránh nhầm địa điểm.

Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 82.660 học sinh.

Theo kế hoạch, điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 đến 22/6.