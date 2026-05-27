Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Thái Lan, chiều nay (27/5) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, mang trong mình tình cảm sâu sắc và sự kính trọng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cộng đồng đã nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hòa nhập và phát triển, trở thành một cộng đồng mạnh với hơn 100.000 người.

Đại đa số bà con có cuộc sống ổn định, nhiều người thành đạt, có uy tín, khẳng định được vị trí trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh…, được chính quyền và người dân Thái Lan trân trọng, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, số lượng người Việt mới sang kinh doanh, học tập, lao động đang tiếp tục tăng, tạo sự đa dạng trong thành phần cộng đồng và gia tăng số lượng đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Thái Lan. Bà con luôn dõi theo từng nhịp thở của quê hương, tràn đầy tự hào trước những thành tựu phát triển to lớn của quê hương và của dân tộc.

Đại sứ cho biết, các hội đoàn người Việt tại Thái Lan hoạt động nền nếp, đoàn kết, tích cực tổ chức các hoạt động giữ gìn, quảng bá văn hóa, xã hội, từ thiện, đặc biệt phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng được thúc đẩy mạnh mẽ. Sự hiện diện của nhiều công trình văn hóa, chùa Việt, các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Phố Việt Nam” ở nhiều địa phương là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và mối quan hệ, tình đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái, Chủ tịch Liên hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt; ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Udon Thani; bà Đinh Thị Kim Loan, Trưởng ban Phụ nữ kiều bào Thái Lan và bà Đào Lê Quỳnh Phan, Trợ lý Giáo sư, Tiến sỹ trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani, bày tỏ xúc động, vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân, cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với bà con; khẳng định cộng đồng người Việt tại Thái Lan tự hào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn tin tưởng và nguyện gắn bó, đồng hành cùng công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Xúc động trước tình cảm sâu nặng của bà con đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những tư tưởng vĩ đại, nhân văn và sâu sắc của Bác Hồ kính yêu cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới và phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực bền bỉ của bà con trong củng cố, phát triển cộng đồng, hỗ trợ nhau vươn lên có cuộc sống ổn định, thành đạt và đã trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những di sản mà Bác để lại tại Udon Thani và nhiều địa phương tại Thái Lan không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mà còn là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam và mong muốn bà con tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, tiếng Việt cho các thế hệ sau.

Thông tin tới bà con về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các lĩnh vực, nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế nhằm tạo động lực đột phá, giúp đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Về quan hệ Việt Nam - Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hai nước đã trở thành một trong những mối quan hệ năng động, hiệu quả nhất trong ASEAN và Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Hai nước đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Thái Lan về các định hướng hợp tác thời gian tới nhằm tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh; thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư; mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, kết nối địa phương và giao lưu nhân dân.

Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn được xác định là cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao Thái Lan lần này, một trong những nội dung quan trọng là đề nghị phía Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của bà con kiều bào; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe, quan tâm và sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết phù hợp các đề xuất chính đáng của bà con.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả công tác của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan thời gian qua và đề nghị các Cơ quan đại diện tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ổn định cuộc sống, hội nhập, phát triển bền vững và tiếp tục là cầu nối quan trọng vun đắp, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan tiến lên những nấc thang mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt Nam tại Thái Lan. Các cháu có lợi thế quý báu khi được lớn lên trong môi trường hội nhập, am hiểu văn hóa Thái Lan, đồng thời mang trong mình cội nguồn Việt Nam.

"Mong các cháu học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc và trở thành những nhịp cầu trẻ trung, năng động góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại; đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn, gắn bó với quê hương, đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cho Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tủ sách với hơn 200 đầu sách về văn hóa, lịch sử, giáo trình học tiếng Việt…, qua đó làm phong phú thêm kho tàng sách và khuyến khích các hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.