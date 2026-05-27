Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý nóng về tuyển sinh đầu cấp sau ngày đầu đăng ký

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, trong ngày đầu đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp, có tình trạng nhiều phụ huynh đăng ký tuyển sinh không đúng quy định.

Cụ thể, nhiều phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh vào các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh (gọi chung là các trường đặc thù) thì không đăng ký tuyển sinh hệ đại trà. Nhiều phụ huynh nhầm tưởng đăng ký song song là chọn đăng ký 1 trong 2 loại hình tuyển sinh là không đúng.

Sở GD&ĐT Thành phố cho biết phụ huynh đăng ký như trên là không đúng quy định.

Tất cả phụ huynh (kể cả trường đặc thù) phải đăng ký mục 1.

Do đó, Sở GD&ĐT Thành phố lưu ý khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp, có hai loại hình để phụ huynh lựa chọn, gồm:

Thứ nhất, đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh (hệ đại trà).

Thứ 2: Đăng ký trường đặc thù.

Với những phụ huynh chỉ có nhu cầu cho con, em học hệ đại trà thì chỉ đăng ký loại hình 1. Còn riêng với những phụ huynh đăng ký tuyển sinh vào trường đặc thù thì phải đăng ký cả 2 loại hình.

Việc đăng ký này để trong trường hợp, phụ huynh nếu không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được phân bổ vào các trường hệ đại trà theo kế hoạch tuyển sinh ở từng phường/xã đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27/5 đến 7/6.

Theo Sở GD&ĐT, tính đến 10h sáng 27/5, đã có hơn 90.000 phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp thành công trên cổng thông tin tuyển sinh của sở tại địa chỉ: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là kỳ tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập với quy mô "khủng". Ghi nhận trong buổi sáng ngày đầu tiên đăng ký tuyển sinh, hệ thống đăng ký tuyển sinh ổn định, phụ huynh thao tác các bước đăng ký thuận lợi.

Theo Sở GD&ĐT, năm học 2026-2027, số học sinh dự kiến vào lớp 1 là 197.593 em. Dù con số này giảm 6.113 học sinh so với năm học trước nhưng lại tăng đến 11.863 em so với số học sinh lớp 5 ra trường.

Trong khi đó, số học sinh lớp 6 năm học 2026-2027 dự kiến là 185.730 em. So với năm học trước, số học sinh lớp 6 giảm 2.215 em nhưng so với học sinh lớp 9 ra trường tăng 14.941 em.

