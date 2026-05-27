Bộ trưởng Công Thương: Không được cắt điện trong giai đoạn nắng nóng

Theo đó, ông Hùng yêu cầu EVN tăng cường kiểm tra các đường dây, trạm biến áp có nguy cơ đầy tải, không được để xảy ra tình trạng cắt điện trong giai đoạn nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Người đứng đầu ngành Công Thương cũng đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định ngay cả trong các tình huống cực đoan, đồng thời giá năng lượng phải phù hợp với khả năng của người dân và doanh nghiệp.

"Diễn biến nắng nóng năm nay đã vượt ngoài nhiều kịch bản dự báo trước đó, đặc biệt tại miền Bắc khi phụ tải tăng cao sớm hơn dự kiến trong khi nguồn điện nền khu vực phát triển chậm nhiều năm qua.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng và cung ứng đủ điện càng trở nên cấp thiết, nặng nề hơn", ông Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: MOIT)

Theo số liệu của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục về sản lượng và công suất phụ tải cực đại.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐTV NSMO - cho biết, từ ngày 25-28/5 là đỉnh điểm của nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, phụ tải miền Bắc cũng như hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao và dự kiến tiếp tục vượt giá trị kỷ lục của các đợt nắng nóng trước đó.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng thông tin, hệ thống điện đang vận hành trong điều kiện rất căng thẳng. Nhiều đường dây, trạm biến áp rơi vào tình trạng quá tải do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong nắng nóng kéo dài.

Trước tình hình đó, NSMO và các tổng công ty điện lực được yêu cầu tăng cường lực lượng ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó sự cố. EVN cũng chỉ đạo các tổng công ty điện lực làm việc với khách hàng lớn để điều chỉnh phụ tải tự nguyện, khuyến khích dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện ra khỏi khung giờ cao điểm buổi tối.

Theo ông Phan Tử Giang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam), toàn bộ các nhà máy điện của tập đoàn vẫn đang vận hành theo đúng điều độ hệ thống, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao cả về kỹ thuật và nhiên liệu nhằm góp phần cùng ngành điện bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng năm 2026.

Trong khi đó, ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), khẳng định, độ khả dụng của các nhà máy nhiệt điện thuộc tập đoàn đều duy trì trên 90%, cơ bản đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO.

Điện năng tiêu thụ tại Hà Nội lập kỷ lục chưa từng có

Theo ghi nhận của hệ thống điện thành phố Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 là 6.290 MW, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW); sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với năm 2025 (122,84 triệu kWh).

Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.

Nguồn: EVNHANOI.

Nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, chính vì vậy vào những khung giờ cao điểm của hệ thống điện vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Trước dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao. Nhằm lan tỏa thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, EVNHANOI kêu gọi người dân cùng chung tay sử dụng điện hợp lý trong mùa hè năm nay.