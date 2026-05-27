UBND TP.HCM thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo đề xuất của Sở Xây dựng, thời gian thí điểm 18 tháng.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả triển khai, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan.

TP.HCM thí điểm phần mềm cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè 18 tháng.

Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP.HCM sẽ tự thu xếp kinh phí thực hiện và không yêu cầu hoàn trả trong mọi trường hợp. Việc triển khai không tạo cơ sở ưu tiên cho đơn vị này trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ ở giai đoạn sau.

UBND TP.HCM yêu cầu Viễn thông TP.HCM hoàn thiện hệ thống theo góp ý chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Chuyển đổi số. Đồng thời, đơn vị phải thực hiện đánh giá an toàn thông tin định kỳ, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật dữ liệu.

Phần mềm dự kiến được liên thông với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng, phục vụ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử, cấp phép trên bản đồ số và quản lý thu phí.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao chủ trì triển khai, phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu nền như danh mục tuyến đường được phép sử dụng tạm thời, bản đồ ranh giới, mức thu phí và quy trình xử lý.

Trong giai đoạn đầu, TP.HCM sẽ chọn một số xã, phường đại diện cho khu vực trung tâm, ngoại thành hoặc nơi có nhu cầu sử dụng lòng đường, vỉa hè cao để thí điểm.

Trước đó, Sở Xây dựng cho biết nhu cầu hồ sơ xin sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tăng hơn 200% so với trước nên việc ứng dụng nền tảng số nhằm rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục và nâng hiệu quả quản lý.

Hiện có 6 nhóm trường hợp được xem xét cấp phép gồm: phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức đám cưới, tang lễ và trông giữ xe trong trường hợp cần thiết.

Hoạt động kinh doanh, buôn bán không thuộc diện được cấp phép do không nằm trong danh mục theo Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2025.