Choáng váng do trời nắng gắt, nam shipper đâm vào ô tô

Giữa trưa nắng gay gắt tại Hà Nội, nam shipper 21 tuổi đang giao hàng thì bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, mất lái và tông vào đuôi ô tô phía trước. Tai nạn khiến anh bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng mệt nhiều, buồn nôn, vùng đùi và bàn chân phải biến dạng do chấn thương sau va chạm giao thông.

Nam bệnh nhân cho biết trước khi tai nạn xảy ra, anh di chuyển ngoài trời liên tục để giao hàng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Khi đang lưu thông trên đường, anh đột ngột choáng váng, hoa mắt rồi mất kiểm soát tay lái.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân được chẩn đoán say nắng, say nóng kèm chấn thương do tăng thân nhiệt khi làm việc ngoài trời thời gian dài.

Nam shipper được bác sĩ thăm khám sau tai nạn khi giao hàng giữa trời nắng nóng. (Ảnh: Đặng Thanh)

Ê kíp cấp cứu lập tức làm mát cơ thể, truyền dịch, đưa bệnh nhân vào phòng điều hòa và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau khoảng 30 phút, tình trạng hoa mắt, chóng mặt giảm dần, bệnh nhân tỉnh táo hơn. Các chấn thương ở đùi và bàn chân phải sau đó được cố định và chuyển sang khoa ngoại tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Bằng, say nắng và say nóng là tình trạng cấp cứu thường gặp vào mùa hè, xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng vượt khả năng điều hòa. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt lả, vã mồ hôi, buồn nôn, tim đập nhanh, chóng mặt, thậm chí rối loạn ý thức.

“Trường hợp nam shipper này là điển hình cho nguy cơ tăng thân nhiệt ở những người phải làm việc ngoài trời liên tục. Chỉ một cơn choáng thoáng qua hoặc mất tập trung cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện mất kiểm soát, dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng”, bác sĩ nói.

Bác sĩ cảnh báo nếu không được xử trí kịp thời, say nắng và say nóng có thể gây tụt huyết áp, rối loạn thần kinh, mê sảng, co giật hoặc hôn mê. Khoảng một giờ đầu sau khi xảy ra được xem là “thời gian vàng” để cấp cứu, giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Nhóm nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, shipper, công nhân và những lao động phải làm việc ngoài trời cường độ cao.

Trong những ngày nắng nóng, người dân nên mặc quần áo rộng, sáng màu, đội mũ rộng vành, uống nước thường xuyên, hạn chế làm việc liên tục ngoài trời và nghỉ giải lao sau mỗi 45-60 phút lao động.