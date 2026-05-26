Nam công nhân bị suy thận cấp vì làm việc dưới trời nắng nóng

Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nam công nhân cấp cứu vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng. Người này được xác định có tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước khá nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp do mất nước.

Anh nhanh chóng được sơ cứu, hạ thân nhiệt tại chỗ và chuyển đến bệnh viện. Bệnh nhân được truyền dịch, điều trị tiêu cơ vân cấp và kiểm soát thân nhiệt.

Ths.BS Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 250 bệnh nhân đến khám, thì trong những ngày nắng nóng, con số tăng lên khoảng 300 ca.

Trong đó, số lượng bệnh nhân nhập viện do các vấn đề liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30%.

Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cũng liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân bị ngất sau thời gian làm việc ở ngoài đồng. Đáng chú ý, có người nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

Số bệnh nhân nhập viện gia tăng, nhất là người trong độ tuổi lao động và người cao tuổi.

BS Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, trong thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện nay, người dân không nên ra ngoài, làm việc kéo dài ở thời điểm nắng nóng cao điểm.

BS khuyến cáo người dân không nên làm việc kéo dài ngoài trời trong khung giờ nắng nóng cao điểm, đặc biệt từ trưa đến đầu giờ chiều.

Trong trường hợp bắt buộc phải lao động ngoài trời, người dân cần đội mũ nón, mặc áo chống nắng, sử dụng các biện pháp chống nóng vật lý và bổ sung đầy đủ nước, điện giải bằng oresol hoặc nước khoáng.

“Không nên làm việc liên tục nhiều giờ dưới nắng mà cần nghỉ giữa giờ ở nơi có bóng mát để cơ thể phục hồi, bù lại lượng nước và điện giải đã mất”, BS Bùi Tất Luật nhấn mạnh. Nếu có điều kiện, nên bố trí quạt, điều hòa hoặc mái che tại khu vực công trường, nơi lao động ngoài trời.

Bác sĩ cũng hướng dẫn, khi có dấu hiệu say nắng như choáng váng, đau đầu, mệt lả, cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi thoáng mát, chườm mát và quạt để hạ thân nhiệt. Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, nên cho uống nước oresol để bù điện giải và đặt nằm nghỉ trên nền phẳng để tránh té ngã.

Trong trường hợp bệnh nhân hôn mê, co giật hoặc nôn trào ngược, cần đặt nằm nghiêng để tránh sặc. Nếu người bệnh ngừng tim, cần sơ cứu hồi sinh tim phổi ngay và gọi cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế gần nhất.

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài khiến cơ thể mất nhiều nước và muối qua mồ hôi, làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, suy thận cấp và đột quỵ nếu không được xử trí kịp thời.