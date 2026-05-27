Vlogger đời đầu Trần Đức Việt làm Tổng giám đốc hãng phim mới của Vingroup

(VTC News)

Theo chiến lược vừa được Vingroup công bố, V-Film sẽ tập trung đầu tư dài hạn vào dòng phim lịch sử - văn hóa Việt Nam với quy mô lớn, hướng tới tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.

Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film Trần Đức Việt.

V-Film hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đơn vị này cũng hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối các nguồn lực sáng tạo trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, dự án đầu tiên của V-Film sẽ là series phim lịch sử về triều đại nhà Trần - giai đoạn Đông A rực rỡ với 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính và các lựa chọn làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Series phim đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 7/2026. Phim sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay.

Đồng hành cùng V-Film là Hội đồng tư vấn uy tín gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa và cố vấn học thuật hàng đầu Việt Nam.

Sự tham gia của các chuyên gia không chỉ bảo đảm tính chính xác của các mốc lịch sử và chiều sâu văn hóa mà còn khẳng định tâm huyết của V-Film trong sứ mệnh tôn vinh và quảng bá lịch sử, văn hóa dân tộc.

Song song với các chuyên gia lịch sử - văn hóa là đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp từng làm việc trong môi trường điện ảnh quốc tế cùng thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam giàu năng lượng sáng tạo.

Ngoài ra, V-Film cũng sẽ hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, từng bước đưa các câu chuyện lịch sử - văn hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh thế giới.

Các dự án của hãng cũng được định hướng phát triển thành nhiều mùa phim và hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Kịch bản sẽ kết hợp yếu tố lịch sử, chính kịch và tâm lý nhân vật, đan xen các thủ pháp điện ảnh hiện đại để vừa giữ bản sắc Việt, vừa tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Chia sẻ về định hướng của hãng phim, Tổng Giám đốc V-Film Trần Đức Việt cho biết: “Thế giới mới biết đến cảnh đẹp và ẩm thực Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu rõ về vẻ đẹp tâm hồn và chiều sâu lịch sử - văn hóa của chúng ta.

V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.