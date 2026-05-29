Sống - làm việc - chữa lành: Mô hình sống mới của chuyên gia quốc tế ở Việt Nam

Việt Nam nổi lên như trung tâm sống mới của lao động tri thức quốc tế

Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 162.858 lao động nước ngoài đến từ hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đang làm việc tại Việt Nam. Nghị định 219/2025/NĐ-CP vừa bổ sung chuyên gia tài chính, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào diện miễn giấy phép lao động, tín hiệu rõ ràng về chiến lược thu hút nhân lực chất lượng cao.

Dự án Khu Công nghệ cao Hà Nam tại Ninh Bình do VSIP đầu tư có quy mô hơn 628 ha, tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ năm 2026.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, Ninh Bình sau sáp nhập có 1 khu kinh tế và 53 KCN theo quy hoạch, trong đó 20 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 60%. Làn sóng FDI chủ yếu tập trung vào các khu công nghiệp Đồng Văn, Châu Sơn, Thanh Liêm và Thái Hà, VSIP thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư và quản lý cấp cao người nước ngoài.

Nhóm chuyên gia nước ngoài này có nhu cầu: tận hưởng các dịch vụ liên quan đến nhân lực địa phương như giúp việc, chăm trẻ; thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc; đồng thời có không gian phục hồi sức khỏe và giảm tải căng thẳng sau ngày làm việc cường độ cao.

Khi nhu cầu phục hồi trở thành một phần của chuẩn sống mới

Tại các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp như Ninh Bình hay Bắc Ninh, cộng đồng chuyên gia quốc tế đang đối mặt với khoảng trống lớn về chất lượng sống.

Dù làm việc trong các trung tâm công nghiệp hiện đại, phần lớn vẫn phải lựa chọn lưu trú dài hạn tại khách sạn hoặc căn hộ dịch vụ với chi phí cao nhưng thiếu không gian sống, tiện ích phục hồi sức khỏe và trải nghiệm cộng đồng đúng nghĩa.

Không ít chuyên gia vì vậy chọn quay về Hà Nội sinh sống, chấp nhận quãng đường di chuyển kéo dài mỗi ngày để đổi lấy môi trường sống tốt hơn cho bản thân và gia đình.

Heal trong mô hình Live - Work - Heal không phải là đặc quyền của kỳ nghỉ, mà là một phần của nhịp sống thường nhật tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Với Ninh Bình quãng đường di chuyển về Hà Nội mất khoảng 1 tiếng, thời gian di chuyển lâu hơn vào giờ tan tầm, điều này khiến cho nhu cầu tìm kiếm căn hộ cao cấp có dịch vụ 24/7 cho chuyên gia quốc tế gần khu công nghiệp tăng vọt.

Hơn thế nữa, nhóm cư dân này cần không chỉ là tiện ích cao cấp, mà là một môi trường sống có thể phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần: nơi có thể làm việc từ xa, duy trì nhịp sống riêng tư, phục hồi năng lượng định kỳ và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho gia đình.

Trong bối cảnh đó, mô hình “Live – Work – Heal” (sống - làm việc - chữa lành) đang dần trở thành chuẩn sống mới, không chỉ đối với đội ngũ chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp mà còn được cộng đồng lao động tri thức và chuyên gia quốc tế đến Việt Nam làm việc, sinh sống ngày càng ưa chuộng.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội: Nơi Live - Work - Heal tích hợp trong không gian sống

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội của Tập đoàn Onsen Fuji được phát triển theo mô hình sống tích hợp nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết của cộng đồng chuyên gia quốc tế tại các khu công nghiệp: cần một không gian đủ tiêu chuẩn để ở dài hạn, đủ gần nơi làm việc và đủ khả năng phục hồi thể chất, tinh thần sau cường độ lao động cao.

Trên quy mô 5,9 ha, dự án gồm 130 căn biệt thự, shoptel cùng hơn 1.000 căn hộ Thera Home, được quy hoạch theo hướng kết hợp nơi ở, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong cùng một hệ sinh thái. Đây cũng là điểm khác biệt so với mô hình khách sạn lưu trú dài hạn hay căn hộ thông thường vốn chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà thiếu không gian tái tạo năng lượng sau giờ làm việc.

Phối cảnh tổng thể Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội: mô hình sống tích hợp giữa không gian xanh, hạ tầng kết nối và hệ sinh thái trị liệu ven đô.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội tọa lạc trong khu vực giao thoa giữa các khu công nghiệp Châu Sơn, Thanh Liêm, Đồng Văn, Thái Hà và hệ thống hạ tầng liên vùng phía Nam Thủ đô, giúp chuyên gia rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển nhưng vẫn duy trì môi trường sống tách biệt khỏi áp lực đô thị.

Dự án đồng thời chỉ cách Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2 khoảng 5 - 7 phút di chuyển, yếu tố đặc biệt quan trọng với chuyên gia có gia đình.Toàn bộ hệ tiện ích được phát triển xoay quanh trải nghiệm phục hồi sức khỏe sau ngày làm việc căng thẳng.

Hệ thống khoáng nóng onsen với bể ngâm khoáng và bể bơi khoáng nóng giúp kích thích tuần hoàn, làm dịu cơ khớp và cải thiện giấc ngủ. Theo thông tin từ chủ đầu tư, mức cam kết thuê lại tối thiểu 5 năm từ 10 – 25 triệu đồng/tháng tùy loại căn hộ giúp tạo dòng tiền ổn định.

Đối với dòng biệt thự, chủ nhân còn được tặng thẻ Onsen Fuji Priority định danh với đặc quyền chăm sóc sức khỏe dài hạn cho cả gia đình.