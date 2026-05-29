Mỹ xem xét phát hành tờ 250 USD in hình ông Trump

(VTC News) -

Theo dự thảo luật mới được tờ Washington Post tiết lộ ngày 28/5, hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể xuất hiện trên tờ tiền mệnh giá 250 USD. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, tiền Mỹ in hình một nhân vật còn sống.

“Hiện tại đang có dự luật được đề xuất tại Hạ viện và Thượng viện nhằm thay đổi yêu cầu đầu tiên để một người còn sống - Tổng thống Donald Trump, có thể xuất hiện trên tờ tiền 250 USD”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông tin.

Hình ảnh tờ tiền mệnh giá 250 USD in hình Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Ông Bessent nhấn mạnh thêm: "Tôi không nghĩ rằng việc có hình ảnh ông Trump, người đang giữ chức Tổng thống Mỹ trên tờ tiền kỷ niệm 250 năm là điều gì không đúng mực".

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính đã chuẩn bị trước nếu dự luật được thông qua, nhưng “sẽ tuân thủ pháp luật”. Một bản thiết kế mẫu do tờ Washington Post thu được cho thấy tờ tiền cũng in dòng chữ “Kỷ niệm 250 năm nước Mỹ”, sự kiện gợi nhớ đến ngày Mỹ tuyên bố độc lập 4/7/1776.

Hai người được ông Trump bổ nhiệm vào Bộ Tài chính năm 2025 bắt đầu thúc giục nhân viên tại Cục Khắc và In tiền chuẩn bị các nguyên mẫu. Nhân viên tại đây cho biết kế hoạch này gây lo ngại vì nó sẽ vi phạm luật liên bang cấm in hình Tổng thống còn sống trên tiền của Mỹ.

Theo thông tin từ phát ngôn viên của Bộ Tài chính, Cục Khắc và In tiền đang "tiến hành lập kế hoạch và thẩm định phù hợp" để đáp ứng đề xuất này. Giám đốc Ngân khố Quốc gia Mỹ Brandon Beach không yêu cầu nhân viên in tờ tiền này trước khi Quốc hội thông qua.

Hồi tháng 3, Ủy ban Mỹ thuật Mỹ (CFA) cũng bỏ phiếu thông qua việc phát hành một đồng xu kỷ niệm bằng vàng 24 karat khắc hình Tổng thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Thiết kế được đề xuất khắc họa ông Trump với hai nắm đấm đặt trên một bề mặt giống như bàn hoặc bàn làm việc. Từ “Liberty” (Tự do) được đặt phía trên hình ảnh của tổng thống. Mặt sau của đồng xu là hình đại bàng đầu trắng trong tư thế sẵn sàng cất cánh.