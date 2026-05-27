Tổng thống Trump bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tư pháp vào hội đồng AI Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào một hội đồng cố vấn của Nhà Trắng chuyên về chính sách trí tuệ nhân tạo (AI), Axios đưa tin ngày hôm nay.

Bà Pam Bondi tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi tháng 1. (Ảnh: AP)

Bà Bondi, người rời vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ hồi tháng trước sau khi bị ông Trump miễn nhiệm, sẽ tham gia Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Khoa học và Công nghệ (PCAST). Hội đồng này do cựu cố vấn AI Nhà Trắng David Sacks và cố vấn khoa học Nhà Trắng Michael Kratsios đồng chủ trì.

PCAST hiện quy tụ hơn một chục lãnh đạo công nghệ hàng đầu, trong đó có đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang, CEO Meta Mark Zuckerberg và đồng sáng lập Oracle Larry Ellison.

Chủ tịch PCAST David Sacks phát biểu tại một sự kiện của Nhà Trắng về công nghệ y tế năm 2025. (Ảnh: Nhà Trắng)

Theo Axios, bà Bondi sẽ phụ trách thúc đẩy phối hợp giữa chính phủ Mỹ và các “ông lớn” công nghệ tham gia hội đồng.

“Pam là một nhân tố vô cùng giá trị trong đội ngũ của tổng thống. Tôi rất vui khi bà ấy sẽ tiếp tục tham gia xử lý một số vấn đề quan trọng nhất mà chính quyền đang đối mặt”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài vai trò tại hội đồng AI, bà Bondi cũng sẽ đảm nhận một vị trí cố vấn mới về hạ tầng quốc gia.

Một nguồn tin cho biết bà Bondi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp không lâu sau khi rời Bộ Tư pháp Mỹ. Bà đã trải qua quá trình điều trị và hiện đang hồi phục.