Bộ Tư pháp Mỹ công bố 3 triệu trang tài liệu Epstein

(VTC News) -

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 31/1 công bố hơn 3 triệu trang tài liệu trong hồ sơ điều tra về Jeffrey Epstein, cùng hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh, trong đợt công khai dữ liệu mới nhất liên quan tới nhà tài phiệt quá cố bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Theo Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, các tài liệu đang được đăng tải trực tiếp trên website của bộ. Đây là một phần trong khối hồ sơ nhiều triệu trang từng bị giữ lại ở đợt công bố ban đầu hồi tháng 12/2025.

Việc giải mật được thực hiện theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein - văn bản được thông qua sau nhiều tháng chịu áp lực từ dư luận và giới lập pháp, yêu cầu chính phủ mở các hồ sơ về vị "tý phú ấu dâm" Epstein và cộng sự kiêm bạn gái cũ Ghislaine Maxwell.

Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche trao đổi với báo chí sau khi DOJ thông báo công bố 3 triệu trang tài liệu Jeffrey Epstein, cùng 2.000 video và 180.000 hình ảnh, ngày 30/1/2026. (Ảnh: AP/J. Scott Applewhite)

DOJ cho biết tổng cộng có thể có tới khoảng 6 triệu trang đủ điều kiện công bố theo luật. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang phải rà soát từng tài liệu để bảo đảm không làm lộ thông tin nhận dạng của nạn nhân.

Do quy mô đồ sộ, cơ quan này không thể đáp ứng hạn chót 19/12 do Quốc hội đặt ra. Đến nay, DOJ đã tải lên hơn 500.000 tài liệu; phần lớn xuất hiện “ồ ạt” trên website không kèm mục lục hay bảng nội dung, khiến việc tra cứu gặp khó khăn.

Nội dung bị che mờ

Ông Blanche cho biết các phần bị bôi đen bao gồm thông tin nạn nhân, hồ sơ y tế, hình ảnh/video có phụ nữ (ngoại trừ Maxwell), dữ liệu có thể ảnh hưởng tới các cuộc điều tra đang diễn ra, cùng tài liệu chứa yếu tố xâm hại tình dục trẻ em hoặc mô tả bạo lực. Khoảng 200.000 trang bị giữ lại hoặc che mờ vì các đặc quyền pháp lý như bảo mật trao đổi luật sư - khách hàng.

Trong thư gửi Quốc hội, DOJ cam kết trong vòng 15 ngày sẽ nộp báo cáo chính thức, tóm tắt các hạng mục đã bôi đen và danh sách quan chức chính phủ cũng như các cá nhân “có ảnh hưởng chính trị” được nêu tên hoặc dẫn chiếu trong tài liệu công bố.

Một email nằm trong bộ hồ sơ vụ Jeffrey Epstein do DOJ công bố cho thấy lệnh cấm tiếp xúc ban hành năm 2009 tại Palm Beach. (Ảnh: AP/Jon Elswick)

Một số tài liệu mới công bố tiếp tục hé lộ mối liên hệ giữa Epstein với nhiều nhân vật nổi tiếng. Hồ sơ cho thấy Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick từng được Epstein mời tới đảo riêng ở Caribe vào năm 2012, dù ông Lutnick khẳng định đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ nhiều thập kỷ trước.

Ngoài ra, các email cũng đề cập đến việc tỷ phú Elon Musk từng trao đổi với Epstein về khả năng thăm đảo Little Saint James, song hiện chưa rõ các chuyến đi này có diễn ra hay không. Musk từng khẳng định ông đã từ chối các lời mời của Epstein.

Ông Blanche nhấn mạnh bộ “cam kết bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân” và đã mở một hộp thư điện tử riêng để các nạn nhân liên hệ nếu có quan ngại về việc che mờ dữ liệu. Ông cũng thừa nhận việc công bố này có thể chưa giải đáp hết mọi câu hỏi của công chúng, song khẳng định DOJ không ưu ái hay “bảo vệ” bất kỳ cá nhân nào.

Một số nạn nhân và người thân chỉ trích đợt công bố là “sự phản bội”, cho rằng việc công khai khối lượng lớn tài liệu nhưng vẫn che giấu danh tính những kẻ tiếp tay cho Epstein đã khiến các nạn nhân tiếp tục bị tổn thương, trong khi sự thật chưa được phơi bày đầy đủ.