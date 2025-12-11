Có gì trong hồ sơ tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein chuẩn bị được công bố?

(VTC News) -

Ngày 10/12, Thẩm phán Richard M. Berman (Tòa án Liên bang Manhattan) phê chuẩn việc giải mật các tài liệu từ cuộc điều tra và truy tố hình sự đối với “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein. Trước đó một ngày, một thẩm phán liên bang khác cũng cho phép Bộ Tư pháp Mỹ công bố biên bản đại bồi thẩm đoàn và các tài liệu liên quan đến vụ án buôn bán tình dục đối với Ghislaine Maxwell – đồng phạm của Epstein.

Cơ sở pháp lý cho các quyết định này là đạo luật do Tổng thống Donald Trump ký ban hành hồi tháng 11, buộc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) phải công khai toàn bộ hồ sơ liên quan đến Epstein. Theo luật, tất cả tài liệu không mật về Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell phải được đưa lên mạng ở dạng có thể tìm kiếm, tải xuống trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký, tức trước ngày 19/12/2025.

Theo AP, dù hàng nghìn trang tài liệu sắp được công bố từ Florida và các hồ sơ khác có thể chứa những thông tin chưa từng xuất hiện, nhưng thực tế là một phần lớn đã được công khai từ trước, thông qua Quốc hội và các vụ kiện tụng.

Đáng chú ý, hãng tin này nhấn mạnh công chúng không nên trông đợi một “danh sách khách hàng” gồm các nhân vật nổi tiếng từng giao du với Epstein. Dù tin đồn này lan truyền từ lâu, Bộ Tư pháp hồi tháng 7 khẳng định danh sách như vậy không tồn tại.

Bình luận gia chính trị Rogan O'Handley cầm bìa hồ sơ mang con dấu Bộ Tư pháp Mỹ, được cho là “Hồ sơ Epstein”, bước ra từ Nhà Trắng ở Washington D.C. ngày 27/2. (Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Jeffrey Epstein là ai?

Epstein là doanh nhân giàu có, nổi tiếng với quan hệ rộng khắp trong giới người nổi tiếng, chính trị gia, tỷ phú và giới học thuật. Ông ta bị cáo buộc mua bán và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Mối quan hệ của Epstein với các nhân vật quyền lực, trong đó có Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Hoàng tử Anh Andrew, từng là đề tài gây tò mò và đồn đoán suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ông Trump và ông Clinton không bị cáo buộc sai phạm, còn Hoàng tử Andrew phủ nhận mọi hành vi lạm dụng.

Theo cáo trạng, Epstein tiếp cận các bé gái từ 14 tuổi từ năm 2002 đến 2005 tại biệt thự ở New York và Palm Beach. Năm 2025, Bộ Tư pháp cho biết có tới 1.000 người là nạn nhân của Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell – bạn gái cũ và cộng sự thân cận của Epstein – bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội buôn bán tình dục năm 2021 vì giúp tuyển mộ các nạn nhân vị thành niên. Bà đang thụ án 20 năm tù.

Doanh nhân Jeffrey Epstein cùng đồng phạm, bà Ghislaine Maxwell (Ảnh: Joe Schildhorn/Patrick McMullan, qua Getty Images)

Những tài liệu nào sẽ được công bố?

Đạo luật buộc DOJ công khai hồ sơ điều tra của FBI và DOJ về Epstein và Maxwell. Bộ tài liệu gồm chứng cứ thu giữ trong các cuộc khám xét năm 2019, lời khai nhân chứng, thiết bị điện tử và dữ liệu thu thập qua nhiều cuộc điều tra.

Luật yêu cầu công bố tất cả hồ sơ liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, giam giữ, cùng email, ghi nhớ nội bộ, biên bản họp và trao đổi về quyết định có hoặc không khởi tố Epstein và các cộng sự. Các thỏa thuận miễn truy cứu trách nhiệm, thoả thuận không truy tố, thỏa thuận nhận tội hay các hồ sơ dàn xếp dân sự cũng phải được công khai.

Theo yêu cầu, DOJ cũng phải công khai hồ sơ về cái chết của Epstein trong trại giam liên bang năm 2019.

Những gì không được phép công bố?

Bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng nạn nhân đều không được phép công khai.

Luật cho phép che giấu những tài liệu nếu việc công bố gây “xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư”. Đồng thời, luật cấm công bố mọi hình ảnh, tài liệu mô tả lạm dụng tình dục trẻ em, cảnh tử vong, bạo hành hay thương tích.

Tuy nhiên, luật cũng quy định không được che giấu tài liệu chỉ vì có thể gây xấu hổ hay tổn hại danh tiếng cho bất kỳ nhân vật công chúng, quan chức hay nguyên thủ nước ngoài nào.

Còn “danh sách khách hàng” của Epstein thì sao?

“Danh sách khách hàng” – được cho là liệt kê những nhân vật quyền lực có liên quan đến Epstein – từ lâu đã trở thành chủ đề săn lùng của dư luận.

Ngay cả Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từng nói trên Fox News hồi tháng 2 rằng danh sách này “đang nằm trên bàn làm việc của bà”. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp sau đó kết luận không tồn tại bất kỳ danh sách nào như vậy, và cũng không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Epstein tống tiền các nhân vật nổi tiếng.

Đoạn băng ghi hình tháng 11/1992 lưu trữ trong kho tư liệu của Đài truyền hình NBC cho thấy ông Trump xuất hiện cùng Epstein tại dinh thự Mar-a-Lago. (Nguồn: NBC News)

Khi nào công chúng có thể xem hồ sơ?

Theo luật, Bộ Tư pháp có 30 ngày để công bố kể từ ngày Tổng thống ký đạo luật công khai hồ sơ Epstein. Tuy nhiên, một phần tài liệu có thể tiếp tục bị giữ lại.

Bộ Tư pháp được phép tạm thời không công khai các hồ sơ nếu việc công bố có thể làm gián đoạn một cuộc điều tra hoặc truy tố đang diễn ra. Luật không nêu rõ mức “tạm thời” này kéo dài bao lâu. Cơ quan này cũng có thể giữ lại thông tin theo tiêu chí bảo mật về quốc phòng hoặc đối ngoại theo sắc lệnh tổng thống.

Hồi tháng 7, FBI và Bộ Tư pháp cho biết họ đã “rà soát toàn diện” vụ việc và không dự kiến khởi tố thêm ai. Tuy nhiên, tháng 11, ông Trump yêu cầu Tổng chưởng lý Pam Bondi mở cuộc điều tra đối với một số nhân vật thuộc phe Dân chủ như cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers và nhà tài trợ Reid Hoffman sau khi tên họ xuất hiện trong bộ email mà di sản Epstein bàn giao cho Quốc hội. Động thái này được cho là có thể tạo cơ sở để chính phủ tạm thời giữ lại ít nhất một phần tài liệu trong quá trình giải mật.