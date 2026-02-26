Vinhomes hỗ trợ lãi suất 0%: 'Vùng an toàn' tài chính cho người mua nhà

(VTC News) -

Chính sách hỗ trợ lãi suất 0% đến 36 tháng của Vinhomes được ví như “tấm khiên” vững chắc tạo ra vùng an toàn tài chính cho người mua nhà. Nhờ đó, người mua hoàn toàn chủ động về phương án dòng tiền, an tâm tạo lập chốn an cư hoặc nắm bắt cơ hội đầu tư để không bỏ lỡ chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

36 tháng - “Khung an toàn” của mọi chu kỳ kinh tế và lãi suất

Nhìn lại hơn ba thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam cho thấy một đặc điểm nhất quán: Các giai đoạn khó khăn hiếm khi kéo dài quá 36 tháng. Từ khủng hoảng tài chính châu Á 1997, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến cú sốc COVID-19, mỗi chu kỳ suy giảm đều được “xử lý dứt điểm” trong khoảng 3 năm, trước khi nền kinh tế quay lại quỹ đạo tăng trưởng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi mặt bằng lãi suất vay mua nhà phổ biến đã lên 12–14%/năm và lãi suất thả nổi có nơi đạt 15%/năm, nhiều ý kiến lo ngại về chi phí vốn tăng cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đà tăng lãi suất không phải dấu hiệu của khủng hoảng hay sự đảo chiều chính sách tiền tệ, mà là một pha điều chỉnh mang tính kỹ thuật khi nền kinh tế chuyển từ phục hồi sang tăng tốc. Những lo ngại về sự kết thúc của “kỷ nguyên tiền rẻ”, vì thế, được đánh giá là có phần bị phóng đại.

Lãi suất không duy trì ở trạng thái cao hoặc thấp trong thời gian dài mà vận hành theo chu kỳ tăng - điều chỉnh - ổn định.

Theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, dư địa để lãi suất tăng mạnh và kéo dài là không lớn.

“Xu hướng giảm lãi suất của FED, lạm phát toàn cầu không quá căng thẳng, cùng sự linh hoạt trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa - tiền tệ là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam giảm áp lực. Trên hết, thông điệp xuyên suốt của Đảng và Chính phủ là thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải giữ vững ổn định vĩ mô”, TS. Thành nhấn mạnh.

Ở góc nhìn khác, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng lãi suất tăng phản ánh đúng nhịp hồi phục của nền kinh tế.

“Khi đầu tư gia tăng, nhu cầu tín dụng tăng theo, kéo mặt bằng lãi suất đi lên. Việc nhiều dự án bất động sản được tháo gỡ pháp lý nhờ các Nghị quyết 170, 171, 254 đã kích hoạt làn sóng đầu tư mới, tạo nhu cầu vốn lớn. Đây là diễn biến tự nhiên của chu kỳ, không phải hệ quả của bất ổn vĩ mô hay áp lực lạm phát”, TS. Nghĩa phân tích.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, các pha tăng lãi suất thường chỉ kéo dài 18-24 tháng, trừ khi xảy ra khủng hoảng tài chính quy mô toàn cầu. Ngay cả trong giai đoạn 2008-2013 đầy thách thức, lãi suất tại Việt Nam cũng không duy trì ở mức cao quá 24 tháng trước khi hạ nhiệt. Điều này củng cố quan điểm: Giai đoạn tăng lãi suất hiện nay chỉ mang tính ngắn hạn và sẽ có “điểm kết” rõ ràng trong chu kỳ.

“Khóa” rủi ro lãi suất, mở dư địa cho tăng trưởng tài sản

Trong pha lãi suất tăng, thị trường bất động sản khó tránh khỏi áp lực tâm lý. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng lợi thế sẽ nghiêng về những người sở hữu “vùng đệm tài chính” đủ dày để vượt qua giai đoạn nhạy cảm nhất của chu kỳ. “Vùng đệm” đó chính là các chính sách hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư, thường kéo dài 12-18 tháng.

Chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng của Vinhomes giúp người mua “miễn trừ” với các rủi ro biến động, an tâm tạo lập và nắm giữ tài sản.

Trên thị trường hiện nay, Vinhomes là chủ đầu tư hiếm hoi áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng - quãng thời gian đủ dài để bao phủ toàn bộ pha biến động của chu kỳ kinh tế và lãi suất. Chính sách ưu việt này đang được triển khai trên các dự án mở bán của Vinhomes, tạo ra lợi thế rõ rệt cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đi trước thị trường.

Đáng chú ý, tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), sau 36 tháng hưởng lãi suất 0%, khách hàng còn được cam kết trần lãi suất tối đa chỉ 9% cho giai đoạn tiếp theo. Đây được xem là “lá chắn kép”, giúp người mua được “miễn trừ” khỏi mọi rủi ro lãi suất trong trung và dài hạn.

Nhà phố Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradsie được hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng và cam kết trần lãi suất tối đa không vượt quá 9% trong 24 tháng tiếp theo.

Với người mua ở thực, chính sách hỗ trợ lãi suất dài hạn này giúp loại bỏ áp lực tài chính trong giai đoạn đầu - thời điểm nhạy cảm nhất của chu kỳ. Khoảng thời gian 36 tháng không chỉ đủ để ổn định thu nhập, mà còn cho phép người mua chủ động tích lũy, trả bớt nợ gốc, giảm áp lực sau ưu đãi.

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng đòn bẩy, ưu đãi lãi suất 0% tới 3 năm được xem là điều kiện “vàng” để mở rộng danh mục khi mặt bằng giá còn hợp lý. Việc “khóa” chi phí vốn ở mức 0% giúp nhà đầu tư yên tâm nắm giữ tài sản, chủ động kế hoạch khai thác, kinh doanh và tối ưu biên lợi nhuận trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo các chuyên gia, chỉ những doanh nghiệp có năng lực tài chính vững mạnh và uy tín lớn mới đủ khả năng gánh rủi ro lãi suất thay cho khách hàng trong thời gian dài như vậy. Điều này cho thấy vai trò dẫn dắt thị trường của các chủ đầu tư lớn như Vinhomes khi không chỉ bán sản phẩm mà còn san sẻ rủi ro chu kỳ và góp phần giữ nhịp ổn định cho toàn thị trường.

“Việc chủ đầu tư mạnh tay hỗ trợ lãi suất 24-36 tháng không đơn thuần là ưu đãi tài chính, mà còn là yếu tố củng cố niềm tin, giúp khách hàng an tâm hơn về triển vọng dự án và thị trường”, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nhận định.

Trong bối cảnh lãi suất biến động, lựa chọn đúng dự án và đúng chủ đầu tư trở thành yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư. Với những “vùng an toàn” tài chính đủ rộng như chính sách hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng của Vinhomes, người mua có thêm cơ sở để ra quyết định sớm, nắm bắt cơ hội an cư và đầu tư trước khi chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản tăng tốc rõ nét hơn.