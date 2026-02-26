Phố cá lóc nướng TP.HCM dè dặt vào mùa Thần Tài

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ chiều mùng 9 tháng Giêng (25/2), dọc tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú cũ), những bếp than đồng loạt đỏ lửa, mùi cá lóc nướng lan khắp khu phố. Tuy nhiên, khác với cảnh tất bật, vội vã chuẩn bị hàng tấn cá như mọi năm, năm nay không khí có phần dè dặt.
Nhiều tiểu thương thừa nhận, ngày vía Thần Tàinăm nay họ chỉ dám nhập hàng bằng một nửa, thậm chí thấp hơn, vì lo sức mua giảm.
Tại Cá lóc Trung - một trong những quán lâu năm và có quy mô lớn nhất trên tuyến đường này, nhân viên bắt đầu nhóm lửa từ sáng sớm, nhưng số lượng cá chuẩn bị ít hơn đáng kể so với các mùa trước. Chủ quán cho biết năm nay chỉ nhập bằng một nửa so với năm ngoái.
"Mọi năm nhập khoảng trên dưới 4 tấn (cỡ 4.000 con), thì nay nhập chưa đầy 2 tấn. Tình hình chung cả, cả tuyến đường này nhà nào cũng nhập giảm so với các năm trước hết, ông Trung - chủ quán nói.
Cách đó không xa, tại cá lóc nướng Cúc Bụi, chủ quán cũng cho biết chỉ chuẩn bị khoảng 400 con cá, thấp một nửa so với những năm cao điểm. “Chúng tôi cũng cân nhắc lượng cá nhập vào, bởi xu hướng khách giờ mua ít hơn, có người chỉ mua một con cúng, không mua nhiều như trước. Mình nhập nhiều quá sợ tồn, lỗ vốn”, chủ quán chia sẻ.
Theo ghi nhận của PV, khách hàng mua cá lóc nướng trong đêm mùng 9 ở mức "lai rai". Tiểu thương không còn cảnh bán không kịp nghỉ như các năm trước. Theo các tiểu thương, nguyên nhân khiến sức mua giảm có thể do người dân thắt chặt chi tiêu, mua mang tính tượng trưng thay vì mua nhiều như trước.
"Mấy năm trước giờ này làm gì có chuyện vừa nướng vừa tám chuyện như giờ, khách đến rồi đi liên tục. Mong ngày mai đúng ngày vía Thần Tài khách tăng gấp bội", nhân viên quán cá lóc nướng Cúc Bụi nói.
Những năm trước, tuyến đường này có hơn 30 quầy bán cá lóc, song năm nay chỉ còn khoảng hơn 10 hộ. Cá lóc tại đây đa phần cá được nhập từ chợ đầu mối Bình Điền hoặc từ các tỉnh miền Tây.
Trước khi nướng, cá lóc được cho ngậm mía lau.
Về giá cả, các tiểu thương cho biết không tăng nhiều so với năm ngoái. Giá thấp nhất 160.000 đồng/con, cao nhất 250.000 đồng/con, tuỳ trọng lượng.
Dù nhập hàng ít hơn, song các quán vẫn phải thức xuyên đêm để nướng cá. Điều này nhằm đảm bảo cá kịp đến tay những khách hàng mua cúng vào sáng sớm.
Xuyên đêm nướng cá.
Cúng ngày vía Thần Tài bằng cá lóc nướng đã trở thành phong tục truyền thống của người dân Nam Bộ trong ngày mùng 10 tháng Giêng từ rất lâu. Vào ngày này, hầu hết các chợ lớn, nhỏ tại TP.HCM đều bán cá lóc nướng để đáp ứng nhu cầu cúng bái của người dân.
Theo quan niệm của những người cúng Thần Tài, cá vía Thần Tài không được đập đầu, cạo vảy, cắt vây mà phải còn nguyên vẹn, được nướng với mía để thịt ngọt hơn.