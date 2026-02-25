Đổi cách sắm vàng ngày Thần Tài, các tiệm vàng ở TP.HCM bớt cảnh khách xếp hàng

(VTC News) -

Sát ngày vía Thần Tài, chiều mùng 9 tháng Giêng (25/2), ghi nhận tại một số cửa hàng vàng ở TP.HCM không có cảnh khách xếp hàng dài chờ mua vàng như trước đây. Khách đông nhưng mua bán khá nhanh gọn, trật tự.

Tại 2 tiệm vàng Mi Hồng ở phường Gia Định, nhân viên cho biết khách tập trung mua đông từ lúc mở cửa nhưng không có cảnh xếp hàng dài tràn ra đường như mọi năm.

Chỉ vài thời điểm buổi sáng và khoảng 15h, số ít khách phải chờ bên ngoài cửa hàng vài phút do bên trong hết chỗ. Còn lại phần lớn thời gian trong ngày người mua bán đều giao dịch nhanh gọn, mất khoảng 10 phút bao gồm cả thời gian thanh toán, nhận vàng, cân vàng...

Khách tập trung mua vàng khá đông tại Mi Hồng trong ngày mùng 9 tháng Giêng nhưng không có cảnh xếp hàng dài chờ đợi.

Trong ngày hôm nay, Mi Hồng thông báo giới hạn mỗi khách mua vàng miếng SJC sẽ được mua tối đa 1 lượng, vàng nhẫn 999 cũng giới hạn mỗi khách mua 1 chỉ. Cửa hàng sẽ bán xuyên suốt cho đến khi hết khách giao dịch.

Chị Hà, một khách ở Thủ Đức mua vàng tại Mi Hồng chiều nay, cho biết cửa hàng thông báo mỗi khách chỉ được mua giới hạn theo quy định, nhưng theo quan sát phần lớn khách mua bao nhiêu cũng được đáp ứng nếu loại vàng cần mua cửa hàng vẫn còn. Chị cũng mua 1 lượng vàng miếng và 3 nhẫn trơn.

Giá bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này lúc 15h chiều niêm yết tại mức 185,3 triệu đồng/lượng, mua vào 182,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 999 mua bán cũng ngang giá vàng miếng.

Năm nay loại vàng miếng lẻ 1 chỉ, 2 chỉ gần như không có, chỉ có loại 1 lượng; vàng nhẫn thì khá nhiều trọng lượng từ 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ...

Năm nay vàng miếng loại lẻ gần như vắng bóng, chỉ có loại 1 lượng và nhẫn trơn.

Theo ghi nhận, khách mua vàng tại doanh nghiệp này trong hôm nay khá nhiều người chọn vàng nhẫn loại 1-2 chỉ và vàng nữ trang. Một số sản phẩm trang sức, quà tặng từ vàng 14K, vàng 10K dành riêng cho ngày Thần Tài cũng được khách mua đông.

Tuy nhiên số người mua vàng miếng loại 1 lượng cũng đông không kém. Ông Minh ở phường Đức Nhuận, cho biết hôm nay ông đã đi 2 chuyến sáng - chiều để mua 2 lượng vàng hơn 370 triệu đồng.

"Mua tích góp dưỡng già nên tôi không quan tâm giá đang cao hay thấp mà có tiền thì mua để dành thôi", ông nói.

Đáng chú ý, quầy thu mua tại Mi Hồng cũng không ít khách bán vàng. Trịnh Duy, một nhân viên IT ở phường Bình Thạnh, cho biết hôm nay anh bán 3 lượng vàng mua sau dịp Thần Tài năm ngoái, tính ra lời gần 270 triệu đồng.

Năm nào Duy cũng có thói quen bán chốt lời ngày Thần Tài và sẽ mua lại vài ngày sau đó. Năm nay Duy cũng kỳ vọng giá vàng sau dịp Thần Tài sẽ giảm bớt để mua lại.

Giá vàng cao, chia nhỏ để phục vụ khách

Tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở phường Bàn Cờ, khách cũng liên tục ra vào mua vàng ngày Thần Tài. Tại cửa hàng nay, vàng nhẫn trơn các trọng lượng 1 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng khách mua không bị giới hạn.

Không chỉ đông khách mua mà khách bán vàng chốt lời trong ngày vía Thần Tài cũng khá nhộn nhịp.

Nhưng sản phẩm được nhiều người chọn ở đây là vàng Thần Tài loại 0,1 chỉ thiết kế theo chủ đề tùng - cúc - trúc - mai, với giá khoảng 1,85 triệu đồng/miếng. Nhiều người cho biết chọn mua loại vàng này để bỏ túi lấy may ngày Thần Tài chứ không phải tích trữ.

Nhân viên cửa hàng cho biết mấy ngày nay, mỗi ngày cửa hàng phát khoảng 200 số cho khách mua vàng loại 0,1 chỉ, mỗi người mua một miếng. Khách mua từ sáng đến trưa là hết. Trong hôm nay, khách đến mua vàng đông hơn mấy ngày trước nhưng rải đều từ sáng đến chiều nên không có cảnh xếp hàng quá đông.

Bên cạnh đó, khá nhiều người chọn mua vàng trang sức, vàng Thần Tài qua kênh online, đặt hàng vài ngày trước và nhận trong ngày Thần Tài, nên cũng giảm bớt lượng khách tập trung tại cửa hàng trong cùng thời điểm.

Giá vàng cao, doanh nghiệp chuyển hướng chia nhỏ trọng lượng vàng để phục vụ nhu cầu nhiều phân khúc khách hàng.

PNJ trên đường Hai Bà Trưng cũng khá đông khách mua nữ trang và các sản phẩm làm quà tặng. Theo nhận định của đại diện doanh nghiệp này, nhận thức của người tiêu dùng về vàng đang thay đổi, chuyển từ tích trữ sang làm quà tặng và thể hiện phong cách cá nhân.

Năm nay, doanh nghiệp giới thiệu nhiều mẫu vàng 99,99% loại 0,1 - 0,3 chỉ với nhiều thiết kế, như đồng vàng kỷ niệm hình nhân vật hoạt hình, giá bán khoảng 2,48 triệu đồng/sản phẩm, phù hợp làm quà tặng và làm trang sức.

Ngoài ra, các đồng vàng hình ngựa phi kèm dãy số mang ý nghĩa tài lộc như 6868 (lộc phát), 8686 (phát lộc), 7979 (Thần Tài lớn), 3979 (Thần Tài gõ cửa)… cũng nhận lượng đặt hàng lớn qua kênh trực tuyến.

Việc thay đổi thói quen tập trung mua vàng ở cửa hàng trong ngày Thần Tài sang mua online, chia thời gian mua phù hợp cũng giảm bớt cảnh đông đúc, chen lấn, chờ đợi.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng không có hình ảnh người dân xếp hàng dài chờ mua vàng. Khách đến và vào quầy liên hệ, đăng ký mua khá nhanh. SJC cũng quy định mỗi khách được mua 1 miếng vàng Thần Tài loại 1 chỉ; vàng nhẫn cũng được mua 1 chỉ.

Năm nay, SJC có thêm các sản phẩm vàng hình ngựa loại 5 phân và 1 chỉ. Doanh nghiệp cũng có nhiều loại vàng nhẫn 3 phân, 5 phân, 1 chỉ phù hợp theo khả năng tài chính của khách có nhu cầu mua lấy may đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM, nhận định giá vàng tăng cao khiến doanh nghiệp thay đổi chiến lược sản xuất.

Thay vì tập trung vào các sản phẩm trọng lượng lớn như cũ, nhiều doanh nghiệp chuyển hướng, sản xuất các sản phẩm từ 1 đến 3 phân để có thể phục vụ nhiều nhu cầu hơn. Điều này vừa phù hợp túi tiền khách hàng, vừa đáp ứng tâm lý muốn sở hữu vàng may mắn đầu năm của người dân.