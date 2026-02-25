Robot Trung Quốc bị đẩy, đạp vẫn uyển chuyển nhảy múa

(VTC News) -

EngineAI – một công ty robot của Trung Quốc – đã giới thiệu những hình ảnh sống động về Robot PM01. Trong video công bố, Robot PM01 vẫn đứng vững tiếp tục nhảy múa sau khi bị đẩy và đạp.

Trong lĩnh vực nghiên cứu robot, việc robot giữ được thăng bằng sau những tác động là điều không hề dễ dàng. Đó là lý do tại sao thăng bằng động đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong phát triển robot hình người.

Trong nhiều năm, các công ty như Boston Dynamics và Unitree đã trình diễn các robot có thể đi bộ, chạy và thậm chí lật. Nhưng sự linh hoạt thực sự không chỉ nằm ở chuyển động mà còn cả sự ổn định khi bị tác động.

Phục hồi khi bị đẩy, phát hiện trượt và nhanh chóng lấy lại thăng bằng là một số thách thức kỹ thuật khó khăn nhất trong robot có chân. Video về PM01 cho thấy người máy hình người nhỏ gọn đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa chuyển động được kiểm soát trong phòng thí nghiệm và khả năng thích ứng trong thế giới thực.

Robot hình người nhỏ hơn có lợi thế về vật lý. Trọng tâm thấp hơn làm giảm mô-men xoắn lật, và chiều dài chi ngắn hơn có nghĩa là các chuyển động điều chỉnh nhanh hơn với ít năng lượng hơn. Điều đó dẫn đến khả năng phục hồi thăng bằng nhanh hơn khi robot bị đẩy hoặc trượt bất ngờ.

Về mặt kỹ thuật, người máy hình người hiện đại dựa vào các đơn vị đo lường quán tính tốc độ cao (IMU), bộ truyền động điều khiển mô-men xoắn và thuật toán lập kế hoạch chuyển động thời gian thực.

Các hệ thống này liên tục tính toán góc khớp, lực phản ứng mặt đất và sự dịch chuyển trọng tâm hàng chục, đôi khi hàng trăm lần mỗi giây. Khi xảy ra sự cố, hệ thống điều khiển không chỉ phản ứng mà còn dự đoán quỹ đạo rơi và tạo ra chuỗi phục hồi gần như ngay lập tức.