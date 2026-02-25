Vietlott 25/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 25/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 25/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 25/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 25/2 - Xổ số Mega 6/45 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 25/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 25/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, với lịch quay cố định lúc 18h00 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng sắp xếp thời gian theo dõi.

- Trong trường hợp có thay đổi về thời gian hoặc lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi nắm rõ.

- Mỗi kỳ quay thưởng đều được thực hiện bằng thiết bị quay số tự động hiện đại, có sự giám sát chặt chẽ của các bên liên quan, đảm bảo tính minh bạch, công khai và công bằng theo đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để việc nhận thưởng Mega 6/45 được diễn ra suôn sẻ, người chơi cần tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định do Vietlott ban hành, nhằm bảo vệ đầy đủ quyền lợi của mình.

- Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không chỉnh sửa hay tẩy xóa; các dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi vé chỉ có giá trị tham gia một kỳ quay khi được mua trước giờ quay tối thiểu 15 phút. Những vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ hết hiệu lực nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể lựa chọn nhận tiền ngay tại điểm bán vé hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền, thủ tục đơn giản và xử lý nhanh.

- Trường hợp trúng thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở hoặc chi nhánh của Vietlott để hoàn tất hồ sơ nhận giải, nhằm đảm bảo an toàn và đúng quy định.

- Vietlott luôn đảm bảo chi trả tiền thưởng đầy đủ, chính xác và đúng thời gian theo thể lệ đã công bố, giúp người trúng giải hoàn toàn yên tâm.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia xổ số.

- Phương thức trả thưởng: Vietlott chi trả giải thưởng bằng tiền Việt Nam; người trúng thưởng có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Mua vé trực tuyến: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần nhập thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để việc xác nhận và nhận thưởng được thực hiện thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 25/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.