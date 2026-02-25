Hà Nội dự định đặt mua 'siêu máy' điều trị ung thư 2.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Sáng 25/2, ngay sau khi kết thúc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện một số nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội dự định đặt mua hệ thống "siêu máy" điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT. Theo đó, việc đặt mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới sẽ được triển khai cùng với Dự án Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tại hội nghị.

"Siêu máy" này được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép tháng 10/2025. Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua. Việt Nam hiện là quốc gia thứ hai ngoài Mỹ tiếp cận trọn bộ hệ thống, phần mềm và công nghệ ở phiên bản cao nhất.

Hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT có giá khoảng 2.000 tỷ đồng do Tập đoàn Mevion (Mỹ) sản xuất. Đây là hệ thống được phát triển gần như tối ưu cho xạ trị proton - phương pháp điều trị ung thư có hiệu quả và độ an toàn vượt trội so với xạ trị thông thường. Khác với xạ trị photon bằng tia X đi xuyên qua cơ thể, xạ trị proton cho phép chùm tia "dừng đúng chỗ" tại khối u.

Hà Nội dự kiến mua "siêu máy" điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT.

Hệ thống tích hợp AI thế hệ mới mở ra cơ hội cho các trường hợp khối ung thư nằm sâu, phức tạp như ở đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...; đồng thời bảo vệ tốt hơn các cơ quan quan trọng xung quanh và ít tác dụng phụ hơn so với xạ trị tia X truyền thống. Công nghệ này còn rút ngắn thời gian xạ trị, giúp người bệnh điều trị trong tư thế thoải mái và an toàn hơn.

Việc Hà Nội dự kiến đặt mua hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới cho thấy quyết tâm đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Thủ đô đồng bộ, hiện đại; trở thành trung tâm y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngang tầm khu vực; bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.